Хавбек «Локомотива» Фарфан приступил к беговой работе после травмы

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан приступил к беговой работе на поле.
Напомним, что перуанец восстанавливается после повреждения хряща коленного состава, которое получил в расположении национальной сборной на Кубке Америки 2019.
Ранее врач «железнодорожников» Никита Карлицкий заявил, что Фарфан полностью восстановится только к маю.
Джефф всё ближе к возвращению 🔥— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) January 22, 2020
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Сегодня он приступил к беговой работе на поле 💪
⠀#РЖДТренировочныеСборы 🇪🇸 pic.twitter.com/176BrxVSFJ