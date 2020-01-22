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Хавбек «Локомотива» Фарфан приступил к беговой работе после травмы

сегодня, 21:01

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан приступил к беговой работе на поле.

Напомним, что перуанец восстанавливается после повреждения хряща коленного состава, которое получил в расположении национальной сборной на Кубке Америки 2019.

Ранее врач «железнодорожников» Никита Карлицкий заявил, что Фарфан полностью восстановится только к маю.

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