Гендиректор «Сочи»: «Если Кокорин - профессионал, то он должен играть»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко поделился мнением о ситуации с арендой форварда «Зенита» Александра Кокорина:
Пока дата не известна.
Кто сказал, что он не хочет? Сам Александр?
Мы берем не агента. Если парень – профессионал, то он должен играть. Что значит «хочу или не хочу»? Наша полемика ни к чему не приведет. Сначала пишут одно, потом через полчаса другое. Что больше не о чем писать?
Ранее владелец владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что рассчитывает договориться с Кокориным.
Ну нифига себе бояре подъехали. Типа, Кокоринское "хочу/не хочу" в этой ситуации больше всего и значит, если нет - у нас получается полноценное крепостничество.
Ну нифига себе бояре подъехали. Типа, Кокоринское "хочу/не хочу" в этой ситуации больше всего и значит, если нет - у нас получается полноценное крепостничество.
Только у нас такое возможно!!!
Только у нас такое возможно!!!
Коко: Нет, нет, только не Сочи, пожалуйста!
Рот: Будешь играть!!! Я сказал!!!
Коко: Нет, нет, только не Сочи, пожалуйста!
Рот: Будешь играть!!! Я сказал!!!