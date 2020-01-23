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Гендиректор «Сочи»: «Если Кокорин - профессионал, то он должен играть»

сегодня, 17:11

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко поделился мнением о ситуации с арендой форварда «Зенита» Александра Кокорина:

Пока дата не известна.

Кто сказал, что он не хочет? Сам Александр?

Мы берем не агента. Если парень – профессионал, то он должен играть. Что значит «хочу или не хочу»? Наша полемика ни к чему не приведет. Сначала пишут одно, потом через полчаса другое. Что больше не о чем писать?

Ранее владелец владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что рассчитывает договориться с Кокориным. 

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Leningrad 84
Leningrad 84 ответил cska vperiod
сегодня в 18:01
Друзья, кто-нибудь сможет скинуть мне адрес старого сайта?
https://www.soccer.ru/?new_design=0
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 17:58
Давят на Сашку..
Leningrad 84
Leningrad 84
сегодня в 17:56
Ген. директор "Сочи": "Если Кокорин - профессионал, то он должен играть в Зените"
Демитрий
Демитрий
сегодня в 17:54
>Что значит «хочу или не хочу»?

Ну нифига себе бояре подъехали. Типа, Кокоринское "хочу/не хочу" в этой ситуации больше всего и значит, если нет - у нас получается полноценное крепостничество.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил cska vperiod
сегодня в 17:44
Друзья, кто-нибудь сможет скинуть мне адрес старого сайта?
https://www.soccer.ru/
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:43
Клуб , который никакого отношения лично к Кокорину не имеет, уже пытается на него наезжать?!?
Только у нас такое возможно!!!
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 17:41
На понт берет.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 17:40
Ротенберг договаривается с Кокошей:
Коко: Нет, нет, только не Сочи, пожалуйста!
Рот: Будешь играть!!! Я сказал!!!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:28
Друзья, кто-нибудь сможет скинуть мне адрес старого сайта?
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:27
Уговаривают со всех сторон скорее психологическая атака.
Leningrad 84
Leningrad 84
сегодня в 17:20
Похоже, Д.Рубашко промахнулся (погорячился)...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 17:19
Шура предан своему фк " ЗЕНИТ " , а не мальчик исполнять желание хозяина фк Сочи
Grabovsky
Grabovsky
сегодня в 17:19
Тошнит уже от этих новостей. Подписчиков себе в инсту с твиттером набирают что-ли.
ДСА
ДСА
сегодня в 17:16
Не хочет Сашка в провинцию.
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