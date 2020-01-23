Гендиректор «Сочи»: «Если Кокорин - профессионал, то он должен играть»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко поделился мнением о ситуации с арендой форварда «Зенита» :

Пока дата не известна.

Кто сказал, что он не хочет? Сам Александр?

Мы берем не агента. Если парень – профессионал, то он должен играть. Что значит «хочу или не хочу»? Наша полемика ни к чему не приведет. Сначала пишут одно, потом через полчаса другое. Что больше не о чем писать?