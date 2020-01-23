«Сьон» подписал бывшего защитника «Арсенала»

Экс-защитник лондонского «Арсенала» Йохан Джуру стал игроком «Сьона».
Контракт 33-летнего футболиста будет рассчитан до конца нынешнего сезона. Отметим, что в составе швейцарской команды выступает российский голкипер Антон Митрюшкин.
Johan Djourou s'est officiellement engagé avec le FC Sion.— FC Sion (@FCSion) January 23, 2020
Tous les détails ici, avec les premières réactions du défenseur central, ainsi que celles de Barthélémy Constantin.
👉 https://t.co/DVmXWy2NuG#FCSion #HopSion pic.twitter.com/U5YoyZziFE
Последним клубом Джуру был итальянский СПАЛ, который он покинул в январе прошлого года.