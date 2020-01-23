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«Сьон» подписал бывшего защитника «Арсенала»

сегодня, 19:59

Экс-защитник лондонского «Арсенала» Йохан Джуру стал игроком «Сьона».

Контракт 33-летнего футболиста будет рассчитан до конца нынешнего сезона. Отметим, что в составе швейцарской команды выступает российский голкипер Антон Митрюшкин.

Последним клубом Джуру был итальянский СПАЛ, который он покинул в январе прошлого года.

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