«Сьон» подписал бывшего защитника «Арсенала»

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Экс-защитник лондонского «Арсенала» стал игроком «Сьона».

Контракт 33-летнего футболиста будет рассчитан до конца нынешнего сезона. Отметим, что в составе швейцарской команды выступает российский голкипер Антон Митрюшкин.

Johan Djourou s'est officiellement engagé avec le FC Sion.



Tous les détails ici, avec les premières réactions du défenseur central, ainsi que celles de Barthélémy Constantin.



👉 https://t.co/DVmXWy2NuG#FCSion #HopSion pic.twitter.com/U5YoyZziFE — FC Sion (@FCSion) January 23, 2020