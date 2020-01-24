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Слуцкий - о Бакаеве: «В „Спартаке“ перебор футболистов такого уровня»

сегодня, 19:44

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал переход полузащитника Солтмурада Бакаева из «Спартака» в казанский клуб.

Я разговаривал с ним. Любому игроку в беседе с тренером интересно, как тот будет его использовать. Я просто раскрыл Бакаеву своё видение ситуации. Общаться с ним лично уже было можно, ведь в мае у него заканчивался контракт со «Спартаком». К примеру, перед разговором с Игнатьевым я спрашивал разрешения у Галицкого, потому что у Ивана был длительный контракт с клубом. Тогда я не имел ни юридического, ни морального права вступать в переговоры с игроком, не уведомив клуб. А с Бакаевым ситуация была иная.

Бакаев - футболист с очень ценными качествами: скоростным дриблингом, скоростью, кучей индивидуальных скиллов. Солтмурад — один из самых талантливых игроков в молодом российском поколении. Понятно, что в «Спартаке» перебор футболистов такого уровня, а для нас это крайне интересный вариант. Те качества, которые есть у Бакаева, могут позволить ему сделать хорошую карьеру. Для меня большой вызов – это не только достижение общекомандных результатов, но и подготовка игроков. Условно, развитием Мартина Эдегора я горжусь больше, чем пятым местом, завоёванным с «Витессом», хотя пятое место — серьёзный результат.

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ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 19:56
Поэтому мы тебя позвали в Рубин !)
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 19:49
Слуцкий грамотный, думающий тренер. Молодым игрокам повезло тренироваться и играть под его руководством
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