Слуцкий: «В России Березуцкие были бы более полезны, чем в Европе»

Наставник «Рубина» рассказал о совместной работе с братьями Березуцкими в «Витессе».

С братьями мы отработали год в англоговорящей среде, все тренерские совещания проводили на английском, с игроками они общались, разумеется, тоже на нём. В России они были бы более полезны с учётом ментальных и языковых особенностей. Но у меня никогда не было постоянного тренерского штаба, так складывались обстоятельства. И я себя нормально чувствую в любой ситуации. Мне удавалось находить общий язык со всеми своими помощниками, и мы были боеспособной командой.

В чужой стране очень сложно работать без штаба, без людей, которые знают твои принципы. Я давно, как и любой тренер, мечтаю создать костяк, команду. Всегда хотел сделать ставку на молодых людей, которые понимают твои принципы, с которыми ты работал, как с игроками. Это безумно интересно. Когда я открывал свою школу в Волгограде, основной идеей было дать возможность моим воспитанникам из «Олимпии» работать там тренерами. Это крутая штука, потому что идёт преемственность поколений, передача знаний. Такая же ситуация была бы и в случае с братьями. Но я тут с интересом обнаружил, что все мои три помощника в «Рубине» — Козко, Кузьмин и Веретенников — уже работали со мной в бытность футболистами. С Веретенниковым мы провели один сезон в «Уралане», с Козко работали в «Москве», а с Кузьминым вообще в трёх местах — «Уралане», «Москве» и сборной России.