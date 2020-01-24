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Слуцкий: «В Европе скучал по театру»

сегодня, 19:18

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал том, чего ему не хватало в Европе.

Три вещи, по которым больше всего скучал в Европе? Во-первых, по семье, это очевидно. Во-вторых, безумно скучал по театру. В моём нестабильном и эмоциональном мире театр — это то место, где я могу что-то переосмыслить, прокрутить в голове. Даже если на какой-то спектакль нет билетов, система перекупщиков работает очень чётко. (Смеётся.) В-третьих, очень скучал по регулярному общению на русском языке. Когда я работал в Европе, у меня всё равно было ощущение командировки. Было желание, чтобы она была максимально успешной, но чувство командировки не покидало.

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ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 19:54
В Казани много театров !
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