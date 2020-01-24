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Слуцкий: «У меня нет пункта в контракте при предложении из Европы»

сегодня, 16:34

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий опроверг информацию о том, что в его контракте есть пункт, касающийся ухода в случае предложения от европейского клуба:

Даже не говорили на эту тему. Как вы себе это представляете? Условно, ты идешь на войну, тебя бросают на передовую, а ты говоришь: «Слушайте, если мне из тыла сделают предложение, я могу вернуться обратно?». Это так не работает.

Для меня было бы странно, если бы эта тема вообще возникла в разговоре. Со мной очень легко договариваться. Любой руководитель, который со мной подписывал контракт, это подтвердит. Для меня главное – увлечься проектом.

Ранее Слуцкий рассказал, что ему интересен тот проект, который предложили в «Рубине».

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Все комментарии
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 16:56
Грузинов убирают потихоньку , иностранцы !
BenderBender
BenderBender
сегодня в 16:56
Да забудь ты про Европу. И своим скажи, чтобы не переживали. Не позовут. Нету больше слабоумных.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 16:50
Началась чистка в Рубине )
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 16:47
Микелтадзе покинул «Рубин»
Нападающий Бека Микелтадзе покинул «Рубин». Об этом игрок сообщил в своём инстаграме.

«Спасибо всем. Удачи, «Рубин», – написал футболист
ermak6848
ermak6848
сегодня в 16:44
работай здесь в России Лёня вы наш ...
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 16:40
Молодец Леня ! Все разъяснил , а то тут на соккере некоторые не понимали !)
Footbolista
Footbolista
сегодня в 16:37
Пункта нет...и предложений нет...
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