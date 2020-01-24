Слуцкий: «У меня нет пункта в контракте при предложении из Европы»

Главный тренер «Рубина» опроверг информацию о том, что в его контракте есть пункт, касающийся ухода в случае предложения от европейского клуба:

Даже не говорили на эту тему. Как вы себе это представляете? Условно, ты идешь на войну, тебя бросают на передовую, а ты говоришь: «Слушайте, если мне из тыла сделают предложение, я могу вернуться обратно?». Это так не работает.

Для меня было бы странно, если бы эта тема вообще возникла в разговоре. Со мной очень легко договариваться. Любой руководитель, который со мной подписывал контракт, это подтвердит. Для меня главное – увлечься проектом.