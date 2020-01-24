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Малком: «Смеюсь с шуток Дзюбы, но не понимаю их»

сегодня, 19:29

Форвард «Зенита» Малком оценил чувство юмора партнера по команде Артема Дзюбы.

Легионеры в «Зените» часто говорят, что не понимают шуток Дзюбы, но все равно смеются? Если честно, пока не понимаю, что он говорит. Но по реакции окружающих всегда можно догадаться, что это была шутка. И я, как человек с хорошим чувством юмора, конечно, начинаю смеяться.

И вообще, важно, что в команде есть такой человек, который умеет классно поддерживать атмосферу. 

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ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 19:57
Смешные правила в Зените !
Leningrad 84
Leningrad 84
сегодня в 19:54
Юмор без границ!
Но русский придется подучить...
ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
сегодня в 19:53
Кто такой Малком?
Ваня лучший
Ваня лучший ответил STVA 1
сегодня в 19:53
Странно как то
Он уверяет, что у него хорошее чувство юмора. Но если человек смеется, не понимая о чем идет речь, то это не о чувстве юмора свидетельствует, а о другом. Сказать хочу, но не могу.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:44
Странно как то
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 19:38
Учи русский
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 19:32
Дзюба Малкома называет белоснежкой и все смеются. И Малком смеётся
LOpp
LOpp
сегодня в 19:31
У всех футболистов Зенита есть пункт в контакте: - обязательно смеяться с шуток Дзюбы.
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