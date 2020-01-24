Малком: «Смеюсь с шуток Дзюбы, но не понимаю их»

Форвард «Зенита» Малком оценил чувство юмора партнера по команде .

Легионеры в «Зените» часто говорят, что не понимают шуток Дзюбы, но все равно смеются? Если честно, пока не понимаю, что он говорит. Но по реакции окружающих всегда можно догадаться, что это была шутка. И я, как человек с хорошим чувством юмора, конечно, начинаю смеяться.

И вообще, важно, что в команде есть такой человек, который умеет классно поддерживать атмосферу.