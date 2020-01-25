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Ганчаренко: «Мы заслужили то количество очков, которое у нас есть»

сегодня, 10:04

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился ожиданиями от второй части сезона РПЛ.

Полагаю, мы заслужили то количество очков, которое у нас есть. Не берем в расчет какие-то судейские моменты. Нужно быть реалистами. Самая важная наша задача в том, чтобы не повторить те неудачные матчи, которые у нас были во второй половине предыдущего сезона. Тогда мы достаточно качественно провели все матчи на сборах, но потом уровень нашей игры сильно упал. Необходимо учесть ту ситуацию, чтобы она не повторилась.

Очень важно сделать первый шаг в игре с «Уралом», поскольку этим матчем для нас возобновится сезон. Конечно, мы в целом готовимся к продолжению чемпионата и кубковым поединкам, но первое, что должны сделать — это подойти в очень хорошей форме и успешно сыграть именно с «Уралом».

Убежден, что в первую очередь важно придать стартовый импульс команде. А это игра с «Уралом». Важно поймать нужный для нас ритм, и тогда, уверен, затем у нас сложится качественная игра со «Спартаком».

Ранее Ганчаренко подвел итоги товарищеского матча, в котором «армейцы» победили ирландский «Дандолк».

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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 10:49
Верно.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 10:42
Для хорошего дальнейшего выступления не помешали бы еще приобретения.Шкурина и Караева (еще не подписанного) явно не достаточно.
VIPded
VIPded
сегодня в 10:37
Ждём серебро чемпионата! Удачи ЦСКА!!!
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 10:20
С такой игрой должны быть рядом со спартаком.
drug01
drug01
сегодня в 10:11
Молодец Виктор,все по делу !!!!Удачи....
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