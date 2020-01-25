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Радонич: «В Самаре живется отлично, я впечатлен»

сегодня, 09:11

Нападающий «Крыльев Советов» Деян Радонич рассказал о своей жизни в Самаре. 

В Самаре живется отлично, я впечатлен. Даже несмотря на то, что, как уже говорил, у меня изначально не было того негативного представления о России, которое, как мне кажется, пытаются создать европейские медиа. Конечно, Самару не стоит сравнивать с Москвой. Москва – как Нью-Йорк, очень похожи, например. Самара – более спокойная, жизнь здесь проще, и мне это нравится. При этом город большой, с населением более миллиона, отличными ресторанами и добрыми людьми. Последние несколько месяцев со мной была моя семья – жена и дети, так что я посвящал всего себя тренировочному процессу и любимым.

Ранее Радонич подвел итоги первой части сезона в РПЛ

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