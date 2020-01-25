Мостовой: «Предположу, что „Валенсия“ может и не проиграть „Барселоне“»

Экс-полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 21-го тура Примеры «Валенсия» - «Барселона», а также прокомментировал травму российского хавбека «Лос Чес» .

Я бы назвал «Валенсию» классической домашней командой. При своих болельщиках она крайне редко проигрывает. Недавно в этом убедился «Реал», который чудом спас ничью на последних секундах. Жаль, что не увидим на поле Черышева. Но, к сожалению, Денис так часто получает травмы, что команда уже привыкла играть без него. Предположу, что «Валенсия» вполне может и не проиграть в этом матче. В крайнем случае, «Барселона» победит с минимальной разницей в счёте.