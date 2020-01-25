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Мостовой: «Предположу, что „Валенсия“ может и не проиграть „Барселоне“»

сегодня, 05:35
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона18:00 Не начался

Экс-полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 21-го тура Примеры «Валенсия» - «Барселона», а также прокомментировал травму российского хавбека «Лос Чес» Дениса Черышева.

Я бы назвал «Валенсию» классической домашней командой. При своих болельщиках она крайне редко проигрывает. Недавно в этом убедился «Реал», который чудом спас ничью на последних секундах. Жаль, что не увидим на поле Черышева. Но, к сожалению, Денис так часто получает травмы, что команда уже привыкла играть без него. Предположу, что «Валенсия» вполне может и не проиграть в этом матче. В крайнем случае, «Барселона» победит с минимальной разницей в счёте.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 06:12
Мне бы вообще хотелось победы Валенсии.
MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 05:59
Теория вероятности
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