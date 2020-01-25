Гендир «Ахмата»: «РПЛ и РФС делают одно дело»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал новость о том, что РФС признал выборы президента РПЛ недействительными.

Пока ничего по этому поводу не думаю. Как получим результативное участие от РФС , тогда и будем что-то комментировать. Соберется собрание лиги, и примут решение в отношении президента РПЛ . На собрании лиги все обсудим, ничего страшного.