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Гендир «Ахмата»: «РПЛ и РФС делают одно дело»

сегодня, 00:07

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал новость о том, что РФС признал выборы президента РПЛ недействительными.

Пока ничего по этому поводу не думаю. Как получим результативное участие от РФС, тогда и будем что-то комментировать. Соберется собрание лиги, и примут решение в отношении президента РПЛ. На собрании лиги все обсудим, ничего страшного.

Не удивило ли такое заявление? Пока комментировать нечего. Вот, когда мы увидим текст, то тогда мы будем что-то думать. Может ли быть конфликт между РПЛ и РФС? Нет никакого конфликта между РПЛ и РФС. Мы все делаем одно дело.

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