Гендир «Ахмата»: «РПЛ и РФС делают одно дело»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал новость о том, что РФС признал выборы президента РПЛ недействительными.
Пока ничего по этому поводу не думаю. Как получим результативное участие от РФС, тогда и будем что-то комментировать. Соберется собрание лиги, и примут решение в отношении президента РПЛ. На собрании лиги все обсудим, ничего страшного.
Не удивило ли такое заявление? Пока комментировать нечего. Вот, когда мы увидим текст, то тогда мы будем что-то думать. Может ли быть конфликт между РПЛ и РФС? Нет никакого конфликта между РПЛ и РФС. Мы все делаем одно дело.