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Слуцкий: «Не понимаю, почему приглашение Тарасова вызвало такой ажиотаж»

сегодня, 21:46

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий похвалил бывшего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова, который отправился на сборы вместе с казанской командой.

Мне хочется иметь больший баланс между атакой и обороной. Дима может дать его нам. Когда игрок пропускает столько времени, всегда возникает вопрос по поводу его кондиций и роли в команде. Сама идея приглашения Тарасова лежит на поверхности. Не могу понять, почему это вызвало такой ажиотаж. Наверное, из-за его медийности. Возможно, если бы это был кто-то другой, такой активности бы не было. Финальное решение по нему мы примем позже.

Теперь мне пишут в Instagram поклонники Бузовой& В «инстаграм» писали, да. Но не особо всё это читаю. Я не профессиональный инстаграмщик. Сын постоянно говорит, что надо вставлять «свайп-ап». Я не очень этим владею, поэтому прочитал лишь небольшую часть сообщений.

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ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 22:28
Тарас показал себя с хорошей стороны на сборах ! У Лени есть к нему ключ , пусть остается в Рубине ! Ну конечно поклонники Бузовой будут против !)
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 22:20
Дима может только баланс получения карточек увеличить...))
Сантус
Сантус
сегодня в 22:04
Сказалась оторванность от Родины.....Слуцкий,фу-фу,брось его.....)
Cremen
Cremen
сегодня в 21:59
Потому что Тарасов клоун.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 21:55
Набрав в команду разный шлак-на успех нечего и рассчитывать
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