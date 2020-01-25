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Радонич: «Я на 100% уверен, что мы сохраним место в РПЛ»

сегодня, 09:07

Нападающий «Крыльев Советов» Деян Радонич подвел итоги первой части сезона в РПЛ

Прежде всего отмечу, что я очень разочарован. Во-первых, думаю, что Самара и Самарская область заслуживают, чтобы команда играла в Премьер-Лиге, ведь здесь живут очень хорошие люди. Во-вторых, я действительно уверен, что мы сможем остаться в РПЛ. У нас достаточно качества для того, чтобы занять лучшую позицию. Мы на предпоследнем месте. Но у этого несколько причин – иногда решения судей, иногда наша плохая форма, отсутствие некоторых игроков. Иногда именно эти факторы оказывают ключевое влияние - останешься ты в лиге или нет. Чтобы сохранить свое место в Премьер-Лиге, у нас есть 11 игр впереди и все необходимое. И я на 100% уверен, что мы выполним задачи. Потому что, по моим наблюдениям, мы лучше наших прямых конкурентов.

Напомним, что недавно «Крылья Советов» разгромили «Спартак» из Юрмалы в контрольном поединке.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 09:40
А не сохраним и ладно...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:16
Если считать "Спартак" прямым конкурентом, то конечно лучше.
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