Радонич: «Я на 100% уверен, что мы сохраним место в РПЛ»

Нападающий «Крыльев Советов» подвел итоги первой части сезона в РПЛ .

Прежде всего отмечу, что я очень разочарован. Во-первых, думаю, что Самара и Самарская область заслуживают, чтобы команда играла в Премьер-Лиге, ведь здесь живут очень хорошие люди. Во-вторых, я действительно уверен, что мы сможем остаться в РПЛ . У нас достаточно качества для того, чтобы занять лучшую позицию. Мы на предпоследнем месте. Но у этого несколько причин – иногда решения судей, иногда наша плохая форма, отсутствие некоторых игроков. Иногда именно эти факторы оказывают ключевое влияние - останешься ты в лиге или нет. Чтобы сохранить свое место в Премьер-Лиге, у нас есть 11 игр впереди и все необходимое. И я на 100% уверен, что мы выполним задачи. Потому что, по моим наблюдениям, мы лучше наших прямых конкурентов.