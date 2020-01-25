Финал Кубка России, скорее всего, состоится в Нижнем Новгороде

сегодня, 13:46

По информации журналиста Сергея Егорова, финал Кубка России, скорее всего, пройдет в Нижнем Новгороде.

Сообщается, что РФС сейчас принимает решение по месту проведения финала Кубка. По регламенту нужно определиться за 6 месяцев до матча. Сроки подошли к концу, но решение до сих пор не принято.

Источник отмечает, что РФС , вероятно, выберет Нижний Новгород. В этом городе проводила матч сборная России, там команду хорошо приняли. Также 2 года назад здесь проводился Суперкубок России.

Решающие матчи Кубка России будут показывать на «Первом» и «России».