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Финал Кубка России, скорее всего, состоится в Нижнем Новгороде

сегодня, 13:46

По информации журналиста Сергея Егорова, финал Кубка России, скорее всего, пройдет в Нижнем Новгороде.

Сообщается, что РФС сейчас принимает решение по месту проведения финала Кубка. По регламенту нужно определиться за 6 месяцев до матча. Сроки подошли к концу, но решение до сих пор не принято.

Источник отмечает, что РФС, вероятно, выберет Нижний Новгород. В этом городе проводила матч сборная России, там команду хорошо приняли. Также 2 года назад здесь проводился Суперкубок России.

Решающие матчи Кубка России будут показывать на «Первом» и «России».

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
сегодня в 14:12
Ну так наследие для отчета беречь велели. Вы еще Кубок Лиги замутите, а то некоторым матчей мало (только РФПЛ не губите расширением, и так не ахти) и все матчи на стадионах, где наследие беречь нужно.
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