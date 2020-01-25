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Тудорие: «В России играть тяжело, РПЛ уважают»

сегодня, 11:01

Нападающий тульского «Арсенала» Александру Тудорие прокомментировал итоги товарищеского матча с «Сепси» (1:0), а также высказался об уровне РПЛ. Румынский форвард стал автором единственного гола встречи.

Столько времени не забивал, нужно было почувствовать уверенность. Надеюсь, этот мяч раскрепостит меня. Пенальти исполнял и в предыдущем клубе, «Волунтари», в прошлом чемпионате Румынии забил так два мяча.

Общался с некоторыми футболистами «Сепси» до спарринга. Они знают, что мы на шестом месте, а выше нас такие клубы, как «Зенит» и ЦСКА, которые хорошо известны в Европе. В России играть тяжело, в Премьер-Лиге много квалифицированных футболистов. РПЛ уважают.

Ранее Тудорие рассказал о том, как проходят зимние сборы команды. 

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Красная машина
Красная машина
сегодня в 11:05
Они знают, что мы на шестом месте, а выше нас такие клубы, как «зенит» и цска, которые хорошо известны в Европе.

Фу, какой подлиза!
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