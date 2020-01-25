Тудорие: «В России играть тяжело, РПЛ уважают»

Нападающий тульского «Арсенала» прокомментировал итоги товарищеского матча с «Сепси» (1:0), а также высказался об уровне РПЛ . Румынский форвард стал автором единственного гола встречи.

Столько времени не забивал, нужно было почувствовать уверенность. Надеюсь, этот мяч раскрепостит меня. Пенальти исполнял и в предыдущем клубе, «Волунтари», в прошлом чемпионате Румынии забил так два мяча.