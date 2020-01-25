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Сигурдссон: «Я не забил пенальти? Все иногда промахиваются, даже Месси»

сегодня, 12:40
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб ДандолкДандолкМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон, оформивший дубль в товарищеском матче с «Дандолком», поделился эмоциями от игры.

Наш первый тренировочный лагерь в году. Очень здорово вернуться на поле, снова начать играть в футбол. Мы отлично провели первый тайм. Второй получился не так хорошо, но рад, что забил дважды и мы добились победы. Этот дубль важен. Забивать голы всегда здорово. Что касается неудачи с пенальти, все иногда промахиваются с 11 метров. Даже Месси. Верно? 

Сейчас я не готов на 100%, но могу играть 90 минут без проблем. Мы провели хорошую работу на сборе. Конечно, есть небольшая усталость в ногах, но мы прибавляем. Мы готовы играть.

 

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Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:50
Но даже у Месси перед ударом разбег на два метра длиннее.
Mangur
Mangur
сегодня в 12:43
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