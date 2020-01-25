Сигурдссон: «Я не забил пенальти? Все иногда промахиваются, даже Месси»

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон, оформивший дубль в товарищеском матче с «Дандолком», поделился эмоциями от игры.

Наш первый тренировочный лагерь в году. Очень здорово вернуться на поле, снова начать играть в футбол. Мы отлично провели первый тайм. Второй получился не так хорошо, но рад, что забил дважды и мы добились победы. Этот дубль важен. Забивать голы всегда здорово. Что касается неудачи с пенальти, все иногда промахиваются с 11 метров. Даже Месси. Верно?

Сейчас я не готов на 100%, но могу играть 90 минут без проблем. Мы провели хорошую работу на сборе. Конечно, есть небольшая усталость в ногах, но мы прибавляем. Мы готовы играть.