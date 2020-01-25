Селадес: «„Валенсия“ показала, что сильна как команда»

Главный тренер «Валенсии» поделился мнением о встрече 21-го тура Примеры с «Барселоной»:

Мы счастливы. Победить «Барселону» очень сложно, но мы хорошо сыграли. Показали отличную командную работу. Все понимают, что пропускавшие матч Парехо и Родриго важны для нас. Мы сегодня показали, что сильны как команда.

Первый тайм был отличным в нашем исполнении, однако не реализовали свои моменты. Мы вышли из матча победителями, потому что на второй тайм вышли с правильным настроем.

Гомесу еще многое предстоит пройти. У него очень сильный характер, несмотря на молодость.

Важно не то, что случилось в моменте с нереализованным пенальти, а то, как он отреагировал на это. Довольны его игрой.