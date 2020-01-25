Сетьен: «Постараемся забыть это поражение как можно скорее»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал поражение в игре 21-го тура Примеры с «Валенсией»:
Мы действовали плохо в первом тайме. Нам не хватало точности ударов, к тому же мы занимали неправильные позиции.
Нужно дать оценку первому тайму. Некоторые вещи мы еще не понимаем, либо они не были объяснены нужным образом.
Второй тайм был лучше в нашем исполнении, и мы имели моменты. К сожалению, мы не реализовали их и пропустили второй мяч.
Честно говоря, «Валенсия» заслуживала большего уже в первом тайме. Нам над многим необходимо работать, потому что мы плохо играли.
Соперники ограничили влияние Месси и Фати. Это болезненное поражение для нас, но постараемся его забыть как можно скорее.
А вот то, что я в ответ предположил что этот человек ещё молодой и возможно учится в школе - это с моей стороны злостное нарушение, которое заслуживает суточного бана?
Это конечно не моё дело судить и разбираться, но какое то ощущение что типа - кто нажаловался тот и прав.
Спасибо за разъяснения... (надеюсь троеточие не будет воспринято как попытка оскорбление модератора)
А вот то, что я в ответ предположил что этот человек ещё молодой и возможно учится в школе - это с моей стороны злостное нарушение, которое заслуживает суточного бана?
Это конечно не моё дело судить и разбираться, но какое то ощущение что типа - кто нажаловался тот и прав.
Спасибо за разъяснения... (надеюсь троеточие не будет воспринято как попытка оскорбление модератора)