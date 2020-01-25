Сетьен: «Постараемся забыть это поражение как можно скорее»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал поражение в игре 21-го тура Примеры с «Валенсией»:

Мы действовали плохо в первом тайме. Нам не хватало точности ударов, к тому же мы занимали неправильные позиции.

Нужно дать оценку первому тайму. Некоторые вещи мы еще не понимаем, либо они не были объяснены нужным образом.

Второй тайм был лучше в нашем исполнении, и мы имели моменты. К сожалению, мы не реализовали их и пропустили второй мяч.

Честно говоря, «Валенсия» заслуживала большего уже в первом тайме. Нам над многим необходимо работать, потому что мы плохо играли.

Соперники ограничили влияние Месси и Фати. Это болезненное поражение для нас, но постараемся его забыть как можно скорее.