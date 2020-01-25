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Сетьен: «Постараемся забыть это поражение как можно скорее»

сегодня, 21:05
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия2 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал поражение в игре 21-го тура Примеры с «Валенсией»:

Мы действовали плохо в первом тайме. Нам не хватало точности ударов, к тому же мы занимали неправильные позиции.

Нужно дать оценку первому тайму. Некоторые вещи мы еще не понимаем, либо они не были объяснены нужным образом.

Второй тайм был лучше в нашем исполнении, и мы имели моменты. К сожалению, мы не реализовали их и пропустили второй мяч.

Честно говоря, «Валенсия» заслуживала большего уже в первом тайме. Нам над многим необходимо работать, потому что мы плохо играли.

Соперники ограничили влияние Месси и Фати. Это болезненное поражение для нас, но постараемся его забыть как можно скорее.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 21:53
Похоже у тренера не получается.
112910415
112910415
сегодня в 21:50
или запомнить. разобрать и работать ?
Сантус
Сантус
сегодня в 21:21
Да отлично играли...продолжайте.Кике-верим!)
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
сегодня в 21:20
Скоро все забудут, ведь впереди традиционный, разгромный вылет из ЛЧ. Правда приход росонерского физрука в Наполи может продлить агонию, но думаю такую барсу и физрук Гатуза разберёт на запчасти. Аха-ха)
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 21:15
забудете. ведь впереди другие :)
Faustello
Faustello ответил unoejk
сегодня в 21:12
Добрый день. За школьника. Вы навреняка спросите "и что такого?", но все мы понимаем зачем это пишется и на что намекает. В данном случае это было оскорблением. Такая же ситуация если обращаться в женском роде к очевидно пользователю мужчине.
Хм, т.е. если мне человек написал - а ты случайно не еврей? Это нарушением не является (ведь мы все понимаем с какой подоплекой используется данный вопрос).
А вот то, что я в ответ предположил что этот человек ещё молодой и возможно учится в школе - это с моей стороны злостное нарушение, которое заслуживает суточного бана?
Это конечно не моё дело судить и разбираться, но какое то ощущение что типа - кто нажаловался тот и прав.
Спасибо за разъяснения... (надеюсь троеточие не будет воспринято как попытка оскорбление модератора)
BenderBender
BenderBender
сегодня в 21:11
Балет такой балет
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