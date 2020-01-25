Бускетс: «Когда мы стали играть лучше, то нам забили первый гол»

Полузащитник «Барселоны» поделился мнением об игре 21-го тура Примеры с «Валенсией»:

Это был сложный матч. В первой тайме мы не могли продвигать мяч глубоко так, как нам хотелось. Нам забили первый гол, когда мы стали играть лучше.

Необходимо адаптироваться под требования нового тренера. У нас травмирована «девятка» и другие игроки, которые могли бы играть на этой позиции. Однако трансферы не являются моей проблемой.

Конечно, мы будем играть лучше.