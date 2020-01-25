Бускетс: «Когда мы стали играть лучше, то нам забили первый гол»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс поделился мнением об игре 21-го тура Примеры с «Валенсией»:
Это был сложный матч. В первой тайме мы не могли продвигать мяч глубоко так, как нам хотелось. Нам забили первый гол, когда мы стали играть лучше.
Необходимо адаптироваться под требования нового тренера. У нас травмирована «девятка» и другие игроки, которые могли бы играть на этой позиции. Однако трансферы не являются моей проблемой.
Конечно, мы будем играть лучше.
«Когда мы стали играть лучше, то нам забили первый гол»
«Когда мы стали играть лучше, то нам забили первый гол»