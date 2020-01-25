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Бускетс: «Когда мы стали играть лучше, то нам забили первый гол»

сегодня, 20:44
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия2 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс поделился мнением об игре 21-го тура Примеры с «Валенсией»:

Это был сложный матч. В первой тайме мы не могли продвигать мяч глубоко так, как нам хотелось. Нам забили первый гол, когда мы стали играть лучше.

Необходимо адаптироваться под требования нового тренера. У нас травмирована «девятка» и другие игроки, которые могли бы играть на этой позиции. Однако трансферы не являются моей проблемой.

Конечно, мы будем играть лучше.

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Все комментарии
BenderBender
BenderBender
сегодня в 21:13
Что за прелесть этот заголовок))) Соккер как всегда)))
«Когда мы стали играть лучше, то нам забили первый гол»
Gelious
Gelious
сегодня в 21:03
А когда ты как всегда картинно упал на ровном месте, то отменили
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