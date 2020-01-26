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Гасперини: «„Аталанта“ возглавляла бы таблицу, если бы играла так всегда»

сегодня, 08:05
ТориноЛоготип футбольный клуб Торино (Турин)0 : 7Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу своей команды со счетом 7:0 над «Торино» в 21-м туре Серии А.

Если бы мы всегда так играли, то были бы во главе таблицы! К сожалению, бывают моменты, когда мы сбавляем физически или ментально, и именно из-за этого теряем очки.

Иногда, правда, мы устраиваем отличные выступления против больших клубов. Например, если бы Луис Мюриэль реализовал пенальти в ворота «Интера», а не сегодня, было бы лучше.

Мы пока не думали о матче с «Валенсией». У нее тоже были взлеты и падения, а сегодня она обыграла «Барселону». Очевидно, на этой игре будет сосредоточено внимание многих людей, фанаты ее ждут. Но сперва нам следует подумать о нескольких матчах, предшествующих ей

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