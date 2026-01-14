Испанец Артига возглавил казанский «Рубин»

1768386006

сегодня, 13:20

Испанец назначен на пост главного тренера казанского футбольного клуба «Рубин». Об этом сообщает пресс-служба казанцев.

Соглашение со специалистом рассчитано до лета 2027 года. 13 января «Рубин» объявил об уходе с поста главного тренера Рашида Рахимова.

Артиге 49 лет, 10 января он покинул пост главного тренера ангольского клуба «Петру Атлетику», специалист возглавлял команду с июня 2025 года. С июня 2024-го по апрель 2025-го испанец тренировал подмосковные «Химки». В январе 2023 года он возглавил московскую «Родину-2», в октябре того же года его назначили на должность главного тренера основной команды. По итогам сезона-2023/24 «Родина» заняла пятое место в турнирной таблице Первой лиги, а испанец покинул команду. С 2010 по 2021 год он работал в академии испанской «Барселоны».

«Рубин» занимает 7-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. На счету команды 23 очка по итогам 18 туров.