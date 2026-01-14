Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Испанец Артига возглавил казанский «Рубин»

сегодня, 13:20

Испанец Франк Артига назначен на пост главного тренера казанского футбольного клуба «Рубин». Об этом сообщает пресс-служба казанцев.

Соглашение со специалистом рассчитано до лета 2027 года. 13 января «Рубин» объявил об уходе с поста главного тренера Рашида Рахимова.

Артиге 49 лет, 10 января он покинул пост главного тренера ангольского клуба «Петру Атлетику», специалист возглавлял команду с июня 2025 года. С июня 2024-го по апрель 2025-го испанец тренировал подмосковные «Химки». В январе 2023 года он возглавил московскую «Родину-2», в октябре того же года его назначили на должность главного тренера основной команды. По итогам сезона-2023/24 «Родина» заняла пятое место в турнирной таблице Первой лиги, а испанец покинул команду. С 2010 по 2021 год он работал в академии испанской «Барселоны».

«Рубин» занимает 7-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. На счету команды 23 очка по итогам 18 туров.

Подписывайся в ВК
Все новости
Майкл Каррик стал главным тренером «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 22:38
Рашид Рахимов покинул пост главного тренера «Рубина»
Вчера, 19:47
Новый тренер «Спартака» Карседо прибыл в Россию
Вчера, 08:01
Мбаппе отреагировал на отставку Хаби Алонсо
12 января
«Реал» назначил Арбелоа главным тренером
12 января
«Реал» уволил Хаби Алонсо
12 января
Сортировать
Все комментарии
ejfmx9s79uct
ejfmx9s79uct
сегодня в 14:41
Зря Рашида не сохранили у руля
gnsw7ande5du
gnsw7ande5du
сегодня в 14:31
Скачет с одного места на другое и нигде особо долго не задерживается.
drug01
drug01
сегодня в 14:30
Неужели у Испанца будет больше шансов на успех!
Vilar
Vilar
сегодня в 14:23
В Рубине решили сэкономить на зарплате гл.тренера?
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:01
Почему то я не удивлен!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 14:01
Добрый день. Хорошо. Код действующий сегодня отправили в новом письме, если сможете и захотите забрать в этот день.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 