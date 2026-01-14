Дзюба назвал атмосферу в «Акроне» сильной и дружеской

1768380436

сегодня, 11:47

Атмосфера в тольяттинском футбольном клубе «Акрон» является очень сильной и дружеской, что помогает команде показывать хорошие результаты в Российской премьер-лиге ( РПЛ ). Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал нападающий «Акрона» .

«Команда держится на тренерском штабе и очень сплоченном коллективе. Это работает. Атмосфера в команде очень сильная, дружеская. Очень важно, что, когда была серия из неудач, команда не начала шарахаться и трястись», — сказал Дзюба.

«Сейчас практически все тренеры — это менеджеры, которым нужно привезти топ-игроков, а Заур Эдуардович (Тедеев, главный тренер „Акрона“ — прим.) очень любит заниматься академией. Он фанатик футбола. После тренировки едет смотреть мальчиков в академии, знает во всех годах очень многих пацанов. Он очень глубоко во все это погружен», — добавил он.