Дзюба назвал атмосферу в «Акроне» сильной и дружеской

сегодня, 11:47

Атмосфера в тольяттинском футбольном клубе «Акрон» является очень сильной и дружеской, что помогает команде показывать хорошие результаты в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал нападающий «Акрона» Артем Дзюба.

«Команда держится на тренерском штабе и очень сплоченном коллективе. Это работает. Атмосфера в команде очень сильная, дружеская. Очень важно, что, когда была серия из неудач, команда не начала шарахаться и трястись», — сказал Дзюба.

«Сейчас практически все тренеры — это менеджеры, которым нужно привезти топ-игроков, а Заур Эдуардович (Тедеев, главный тренер „Акрона“ — прим.) очень любит заниматься академией. Он фанатик футбола. После тренировки едет смотреть мальчиков в академии, знает во всех годах очень многих пацанов. Он очень глубоко во все это погружен», — добавил он.

Прошлый сезон стал дебютным для «Акрона» в РПЛ, команда заняла девятое место. В текущем сезоне после 18 туров тольяттинцы идут на девятом месте с 21 очком.

Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 14:01
Наверное его видео, в Акроне всем колхозом смотрели, в перерывах между таймами...
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 13:54, ред.
Сильное прилагательное от сильной личности с сильными мышцами кисти руки
sv_1969
sv_1969 ответ bzn28edrah2w (раскрыть)
сегодня в 13:43
Это не он разговорился! Это нам так его подают! По кусочкам)))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:42
Надеюсь это последняя новость о нём
y8pn2p4e48xy
y8pn2p4e48xy
сегодня в 13:38
Карпин - плохой
Эмери - плохой
Черчесов - плохой
Манчини - плохой
Семак - плохой
Даже турки из Адана Демирспор плохие
Один Дзюба хороший, на него злые люди клевещут
5mky7m8asjpd
5mky7m8asjpd
сегодня в 13:34
Пусть Акрон им наслаждается пока. Рано или поздно обольет Тедеева грязью как Семака с Галактионовым. Если товарищ с гнильцой, другим уже не будет.
bzn28edrah2w
bzn28edrah2w
сегодня в 13:32
О как ...молча, молчал и на тебе разговорился...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:27
В общем нашел свою команду, где можно закончить карьеру.
lotsman
lotsman
сегодня в 12:19
Что то много Дзюбы стало, вчера и сегодня.) Как там у классиков - " И тут Остапа понесло.............")
yvhcvch9xr4z
yvhcvch9xr4z
сегодня в 12:16, ред.
Таких как Дзюба друзей... ну только за все подробности и в музей!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:06
Главное тепло отозватся о тренерском штабе...)
Гость
