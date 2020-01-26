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Вагнер – про 0:5 от «Баварии»: «Бывает, что ты попадаешь под каток»

сегодня, 08:54
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)5 : 0Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04Матч завершен

Главный тренер «Шальке» Дэвид Вагнер прокомментировал поражение своей команды в матче с «Баварией» в рамках 19-го тура Бундеслиги.

Это было заслуженное поражение. Мы были недостаточно хороши и в таких случаях бывает, что ты попадаешь под каток. Сегодня именно это и произошло. В первую очередь это было связано с качеством, которое сегодня продемонстрировала «Бавария». Они были действительно сильны, в то время как мы, конечно, не реализовали свой потенциал в полной мере. Я считаю, что если хочешь зацепиться в Мюнхене за очки, то многое должно сойтись идеально -  сегодня этого не произошло. 

Ранее мыслями после матча поделился главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик.

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