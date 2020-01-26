Вагнер – про 0:5 от «Баварии»: «Бывает, что ты попадаешь под каток»

Главный тренер «Шальке» прокомментировал поражение своей команды в матче с «Баварией» в рамках 19-го тура Бундеслиги.

Это было заслуженное поражение. Мы были недостаточно хороши и в таких случаях бывает, что ты попадаешь под каток. Сегодня именно это и произошло. В первую очередь это было связано с качеством, которое сегодня продемонстрировала «Бавария». Они были действительно сильны, в то время как мы, конечно, не реализовали свой потенциал в полной мере. Я считаю, что если хочешь зацепиться в Мюнхене за очки, то многое должно сойтись идеально - сегодня этого не произошло.