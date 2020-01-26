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Комличенко забил в двусторонке за «Динамо»

сегодня, 19:13

Новичок «Динамо» Николай Комличенко отличился в двустороннем матче. Он забил один из голов команды «красных», а также попал в штангу.

Напомним, что вчера Комличенко подписал с «Динамо» контракт на 4,5 года.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил За адекватность
сегодня в 20:22
Полагаю что Вы как и я в бою с зеленым змеем. Чем уж Вам он навредил? Как по мне весна покажет, но Вы как-то болезненно. Или 6 от "Зальцбурга" беспокоят? От Вас странный коммент.
Ни каких странностей..
Хочется чтоб Николай стал успешным в Динамо...
Я завсегда за приезд в Лигу добротных игроков...
С Зальцбургом матч не смотрел...как впрочем и другие тренировочные игры...потому наверно ни сожалений ни восторга...
А что разве это должно беспокоить ??

Зимой 2018-го в товарняках обыграли Копенгаген..5:0....Славию 5:1...Гуанджоу 4:1..
В итоге 5-е место....

Зимой 2019-го слили Спартаку,Локомотиву...еле отскочили от Дюделанжа.....
В итоге - чемпионы...

Товарняки - не показатель....
За адекватность
За адекватность ответил Jeck Denielse
сегодня в 19:54
Браво Коля !!! Статистика лучше чем в Чехии.... 1 тренировка....1 гол....1 штанга....
Полагаю что Вы как и я в бою с зеленым змеем. Чем уж Вам он навредил? Как по мне весна покажет, но Вы как-то болезненно. Или 6 от "Зальцбурга" беспокоят? От Вас странный коммент.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:21
Браво Коля !!!
Статистика лучше чем в Чехии....
1 тренировка....1 гол....1 штанга....
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:18
Молодец Коля!
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