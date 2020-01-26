Комличенко забил в двусторонке за «Динамо»

Новичок «Динамо» Николай Комличенко отличился в двустороннем матче. Он забил один из голов команды «красных», а также попал в штангу.
Напомним, что вчера Комличенко подписал с «Динамо» контракт на 4,5 года.
🔥Комличенко уже забивает💙 В двухсторонке, традиционно венчающей вечернюю тренировку, на счету Николая один из мячей красных и попадание в штангу💪 Матч же завершился со счётом 2:2: у белых отличились Жо и Скопинцев, у красных боковыми ножницами забил Рыков #ВТБтренировочныйсбор pic.twitter.com/14apF1YrmV— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) January 26, 2020
Хочется чтоб Николай стал успешным в Динамо...
Я завсегда за приезд в Лигу добротных игроков...
С Зальцбургом матч не смотрел...как впрочем и другие тренировочные игры...потому наверно ни сожалений ни восторга...
А что разве это должно беспокоить ??
Зимой 2018-го в товарняках обыграли Копенгаген..5:0....Славию 5:1...Гуанджоу 4:1..
В итоге 5-е место....
Зимой 2019-го слили Спартаку,Локомотиву...еле отскочили от Дюделанжа.....
В итоге - чемпионы...
Товарняки - не показатель....
Хочется чтоб Николай стал успешным в Динамо...
Я завсегда за приезд в Лигу добротных игроков...
С Зальцбургом матч не смотрел...как впрочем и другие тренировочные игры...потому наверно ни сожалений ни восторга...
А что разве это должно беспокоить ??
Зимой 2018-го в товарняках обыграли Копенгаген..5:0....Славию 5:1...Гуанджоу 4:1..
В итоге 5-е место....
Зимой 2019-го слили Спартаку,Локомотиву...еле отскочили от Дюделанжа.....
В итоге - чемпионы...
Товарняки - не показатель....
Статистика лучше чем в Чехии....
1 тренировка....1 гол....1 штанга....
Статистика лучше чем в Чехии....
1 тренировка....1 гол....1 штанга....