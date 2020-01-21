Это бунт! Сергей Семак против «Зенита»

сегодня, 21:33

С трансфером Кокорина в «Сочи» все еще интереснее! «Соккер.ру» запасается попкорном и вам советует.

Переход Александра Кокорина из «Зенита» в «Сочи» сделал сегодняшний футбольный день, и эта новость сама по себе не является банальной и легкоусвояемой, но последствия могут оказаться еще более серьезными непредсказуемыми. Для начала восстановим хронологию событий.

Сегодня утром генеральный директор «Сочи» Денис Рубашко подтверждает переход Александра Кокорина в южный клуб:

Аренда до конца сезона. Клубы обо всем договорились. В ближайшее время Кокорин присоединится к нашей команде.

На официальном сайте ФК «Сочи» появляется подтверждение, которое до сих пор там можно найти:

Александр Кокорин присоединится к «Сочи». Нападающий петербургского «Зенита» проведет остаток этого сезона в «Сочи». Клубы договорились об аренде футболиста до конца Чемпионата 2019/20. О прибытии Александра в расположение команды мы сообщим дополнительно.

Чуть позже становится известно, что прибытие Кокорина в расположение «Сочи» совпадет с началом второго сбора, который стартует 27-го января. Вроде бы на этом все. Мы обстоятельно поговорили на эту тему, обозначили возможные мотивы трансфера Кокорина и ответственных за него лиц, пожалели всех тех, кому придется «переобуваться» на лету. На этом все, тема закрыта? Не тут-то было!

О чем-то многозначительно молчит «Зенит». Прямо как-то неуважительно молчит. Все-таки другой клуб на своем официальном сайте сообщает о трансфере вашего футболиста, а реакция — нулевая. Ни проводы не устраивают, ни опровержение не дают. Вообще — ничего. Ни писка. Это говорит о том, что внутри «Зенита» банально нет понимания ситуации, нет единого мнения, а скорее всего там царят паника и раздрай.

Подтверждает эту догадку выступление Сергея Семака в «Инстаграме». Болельщики «наехали» на главного тренера, но тот внятно объяснил, что его мнение о Кокорине не менялось, форвард по-прежнему ему нужен, а вопрос «Вы там все с ума посходили?» задан не по адресу. Подливает масла в огонь и представляющий интересы Кокорина его отчим Кирилл Логинов:

Я думаю, что Сашино мнение не учитывалось. Знал ли тренерский штаб? Это у них надо спрашивать. С чего вообще взяли, что Саша переходит в «Сочи»? Если этот клуб подтвердил, то все вопросы к ним.

Близится вечер, а вместе с ним — контрольный матч «Зенит» против клуба «Аль-Увайнах» на сборах в Катаре. Кокорину находится место в стартовом составе, более того, Александр получает капитанскую повязку, несмотря на присутствие на поле Артема Дзюбы. Это ли не бунт Сергея Семака и команды? Кокорин забивает на 6-й, 9-й и 36-й минуте — капитанский хет-трик, во втором тайме у «Зенита» уже другой состав, но «месседж» отправлен, а итоговый счет в матче с «Аль-Увайнахом» - 10:0. Пока Кокорин забивает, руководитель его нового клуба (если во всем верить официальному сайту ФК «Сочи») Денис Рубашко продолжает игру в «горячую картошку»:

Всё уже написано и озвучено. Он играет сейчас за «Зенит»? А кто сказал, что сейчас он уже в расположении «Сочи»? Что касается того, что «Зенит» не объявил об аренде Кокорина, то трансферное окно еще открыто. Хочет или нет Семак отпускать Кокорина, я не знаю. Это нужно у него спрашивать.

Простите, так у кого же все-таки спрашивать? «Зенит» молчит и делает вид, что никакого «Сочи» и их заявлений о Кокорине не существует. Семак словом (в социальной сети) и делом (выпустив Кокорина в контрольном матче и дав ему капитанскую повязку) дает понять, что его отношение не изменилось, и он по-прежнему рассчитывает на форварда. Когда Сергей Богданович в предыдущий раз до конца боролся за футболиста, Сутормин уже после трансфера в «Рубин» телепортировался в «Зените», а тут задачка попроще будет: нужно всего лишь удержать Кокорина.

А если серьезно, то Сергей Семак вызывает уважение тем, что стоит на своем и, вероятно, за закрытыми дверями сейчас даже ставит вопрос ребром: или Кокорин остается, или я ухожу в тот же день, что и он. Сергей Богданович показывает характер, и это вызывает одновременно и уважение, и сочувствие. Молодец, что держит удар, но ведь если судьбу Кокорина решали те, на кого мы подумали, то можно считать, что дни тренера у руля «Зенита» сочтены. «Верхние фейсы» ценят лояльность превыше всего, а такие выпады не позволительны даже тренеру-чемпиону.

Сергей Семак может заработать много вистов среди болельщиков, причем не только «Зенита», если проявит принципиальность в этом вопросе, только все это может закончиться теплым прощанием с «виражом» и командой. А на кого-то собак вешать придется — ситуация зашла слишком далеко, но пока все это очень весело, история точно не трагическая: никто не рискует жизнью, здоровьем и карьерой. Подумаешь, Семак проявил неповиновение! Не факт ведь, что он пойдет до конца. А может быть, и «Зенит» отыграет аренду Кокорина назад — что им стоит такая шалость после трансфера Сутормина? Межсезонье перестало быть томным!