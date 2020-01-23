Медведев и Семак обсудили ситуацию с Кокориным

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак провели встречу, на которой обсудили ситуацию с переходом нападающего Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды.
Об итогах встречи в пресс-службе клуба не сообщили.
Недавно Медведев сообщил, что между «Зенитом» и «Сочи» достигнута договоренность о переходе 28-летнего Кокорина. Однако агент и отчим футболиста Кирилл Логинов отметил, что Кокорин не собирается уходить из «Зенита».
Ладно объясню. Газпром вбухивает столько денег на успешное выступление в еврокубках, а именно в ЛЧ. А, что мы видим, за много лет наконец то попали в эту самую ЛЧ и в лёгкой группе заняли 4 место.
С таким бюджетом и с такой "лавкой" тренер практически не нужен, точнее подойдёт средний тренер уровня РПЛ, главное определится с количеством игроков амплуа на поле, то есть, что бы на матч не выходили по 11 защитников или 11 нападающих!
Надеюсь понял.
Ладно объясню. Газпром вбухивает столько денег на успешное выступление в еврокубках, а именно в ЛЧ. А, что мы видим, за много лет наконец то попали в эту самую ЛЧ и в лёгкой группе заняли 4 место.
С таким бюджетом и с такой "лавкой" тренер практически не нужен, точнее подойдёт средний тренер уровня РПЛ, главное определится с количеством игроков амплуа на поле, то есть, что бы на матч не выходили по 11 защитников или 11 нападающих!
Надеюсь понял.
Клуб не смотря на каникулы строгого режима этого дарования его поддержал, закрыл глаза, сохранил ЗП и работу ему.
Сейчас просит помочь сохранить в РПЛ гарантированные для себя 6 очей.
А сынок Кокошка бунтует, не хочет в Сочи, наверное в Монако хочет.
Клуб не смотря на каникулы строгого режима этого дарования его поддержал, закрыл глаза, сохранил ЗП и работу ему.
Сейчас просит помочь сохранить в РПЛ гарантированные для себя 6 очей.
А сынок Кокошка бунтует, не хочет в Сочи, наверное в Монако хочет.
Практику бы получил. Но начальству нужно было обсудить это дело с тренером и игроком...
Практику бы получил. Но начальству нужно было обсудить это дело с тренером и игроком...
Медведев его услышал!
Там чётко дали понять, что Семак пустое место и летом будет новый тренер!!!
Ну, а Кокорин на коленях.......
Медведев его услышал!
Там чётко дали понять, что Семак пустое место и летом будет новый тренер!!!
Ну, а Кокорин на коленях.......
Но и Медведева можно понять, 6 очков отСочи нужны на будущий год
Но и Медведева можно понять, 6 очков отСочи нужны на будущий год