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Медведев и Семак обсудили ситуацию с Кокориным

сегодня, 09:06

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак провели встречу, на которой обсудили ситуацию с переходом нападающего Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды

Об итогах встречи в пресс-службе клуба не сообщили.

Недавно Медведев сообщил, что между «Зенитом» и «Сочи» достигнута договоренность о переходе 28-летнего Кокорина. Однако агент и отчим футболиста Кирилл Логинов отметил, что Кокорин не собирается уходить из «Зенита».

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Байкал-38
Байкал-38 ответил d_fincher
сегодня в 10:27
Ага, воду в болоте))
Молодца сейчас! Первый раз по делу написал!
makkie
makkie
сегодня в 10:26
В итоге в Сочи поедет не Кокорин, а Семак :)
STVA 1
STVA 1 ответил mihaluch
сегодня в 10:26
Не Малкома же в "Сочи" отправлять.
Почему нет! Там тепло и пальмы))))
Байкал-38
Байкал-38 ответил LOpp
сегодня в 10:26
зачем менять Семака после двух чемпионств?
Если ты не понимаешь, то мои подтверждения насчёт тебя подтверждаются!
Ладно объясню. Газпром вбухивает столько денег на успешное выступление в еврокубках, а именно в ЛЧ. А, что мы видим, за много лет наконец то попали в эту самую ЛЧ и в лёгкой группе заняли 4 место.
С таким бюджетом и с такой "лавкой" тренер практически не нужен, точнее подойдёт средний тренер уровня РПЛ, главное определится с количеством игроков амплуа на поле, то есть, что бы на матч не выходили по 11 защитников или 11 нападающих!
Надеюсь понял.
d_fincher
d_fincher ответил Zenit_84
сегодня в 10:19
Мутят что-то
Ага, воду в болоте))
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 10:17
Мутят что-то
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:16
и семака есле будет выпендриваться тож куда нибудь отправят ))))))))))) это газпром)))))))))))))
LOpp
LOpp ответил Байкал-38
сегодня в 10:11
«Зенит» готов отправить Кокорина в ПФЛ "Зенит 2", если он не согласится на переход в «Сочи». Медведев его услышал! Там чётко дали понять, что Семак пустое место и летом будет новый тренер!!! Ну, а Кокорин на коленях.......
зачем менять Семака после двух чемпионств?
Faustello
Faustello
сегодня в 10:09
Вообще странная ситуация.
Клуб не смотря на каникулы строгого режима этого дарования его поддержал, закрыл глаза, сохранил ЗП и работу ему.
Сейчас просит помочь сохранить в РПЛ гарантированные для себя 6 очей.
А сынок Кокошка бунтует, не хочет в Сочи, наверное в Монако хочет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:04
Сделали скандал на ровном месте. Без Кокоши лидировали, мог бы и в Сочах поиграть.
Практику бы получил. Но начальству нужно было обсудить это дело с тренером и игроком...
particular
particular
сегодня в 10:03
Решение принято, а всё остальное - возня для придания ситуации благопристойности и создания видимости согласия и взаимопонимания...
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Трезвый повар
сегодня в 10:02
А Кокорин хочет с братвой в питере тусить, Вот это командочка, каждый на себя одеяло
Аксинья
Аксинья
сегодня в 10:01
Просто Медведев сказал : "Если ты хочешь чтобы Кокорин был в твоей команде то вот вам два билета до Сочи..."
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:58
Не Малкома же в "Сочи" отправлять.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 09:56
«Зенит» готов отправить Кокорина в ПФЛ "Зенит 2", если он не согласится на переход в «Сочи».
Медведев его услышал!
Там чётко дали понять, что Семак пустое место и летом будет новый тренер!!!
Ну, а Кокорин на коленях.......
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:55
Кокорин не прав, зенит для него все сделал и сейчас просит проветрить.
Но и Медведева можно понять, 6 очков отСочи нужны на будущий год
yrasikos22
yrasikos22
сегодня в 09:53
Статья не правильная,Кокорин в Сочи не уходит а уходит в Аренду для набора формы,в Сочи он быстрее ее наберет чем в большой конкуренции в Зените,зачем нагнетать обстановку,Кокорин так и останеться игроком Зенита,Зенит его не продает Санта Барбару не надо сочинять, это удел Спартака...
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 09:49
Семак уходит из Зенита ?
ДСА
ДСА
сегодня в 09:47
Началась еще одна Санта-Барбара.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 09:45
Отправлять Кокорина в аренду против его воли не по понятиям
bosun
bosun ответил ermak6848
сегодня в 09:43
что - то стая бакланов темнит и громко каркает - как на сочинском пляже...
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    сегодня в 09:40
    Кокоша после отсидки видимо решил что клуб ему что-то должен, а не наоборот, и пытается по привычке решать вопрос "по понятиям"
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 09:36
    Сбитый летчик.
    порт
    порт
    сегодня в 09:33
    Ну и ...?
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    сегодня в 09:33
    Ток-шоу...
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 09:31
    Дело ясное, что дело темное....
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 09:29
      alex spartakovih
      alex spartakovih
      сегодня в 09:27
      вернут обратно в зенит!
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      сегодня в 09:21
      Крутой дядя вернулся , а его как 8 развести хотят ???
      Leha-ha50
      Leha-ha50 ответил STVA 1
      сегодня в 09:18
      Интересно
      Очень!!!
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