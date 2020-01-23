Медведев и Семак обсудили ситуацию с Кокориным

сегодня, 09:06

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев и главный тренер команды провели встречу, на которой обсудили ситуацию с переходом нападающего в «Сочи» на правах аренды.

Об итогах встречи в пресс-службе клуба не сообщили.

Недавно Медведев сообщил, что между «Зенитом» и «Сочи» достигнута договоренность о переходе 28-летнего Кокорина. Однако агент и отчим футболиста Кирилл Логинов отметил, что Кокорин не собирается уходить из «Зенита».