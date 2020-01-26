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Агент Комличенко: «Николай давно заслужил шанс пойти на повышение»

сегодня, 12:38

Агент нападающего Николая Комличенко прокомментировал переход футболиста из чешского клуба «Млада-Болеслав» в московское «Динамо».

Очень хорошо, что всё завершилось именно таким образом. Николай давно заслужил шанс пойти на повышение. Как минимум на протяжении двух сезонов подряд Комличенко показывал свой уровень, переписал рекорды чешского футбола и уже навсегда вошёл в историю этой страны. Причём, я бы не стал недооценивать чешский чемпионат. Есть многочисленные клубы («Виктория», «Спарта», «Слован»), которые вполне прилично и убедительно смотрятся в еврокубках.

Почему именно «Динамо»? Этот клуб был наиболее конкретен и настойчив. Конечно, огромную роль сыграло то, что Николая очень хотел видеть в команде главный тренер, а также руководство клуба. Пожалуй, это ключевые факторы. Переговоры получились непростыми, заняли не один день, но в итоге мы нашли компромисс, который устроил все стороны. Уверен, что адаптация в команде не займёт много времени и уже в весенней части чемпионата России мы увидим голы в исполнении Комличенко.

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andromend
andromend
сегодня в 12:40
Динамо это бренд.Впрочем как и армейцы и мясные.Можно не болеть,но всегда уважаешь.Остальные еще только борятся за это.Кто бы что не говорил.
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