Газзаев считает, что на перевыборах РПЛ появится альтернатива Прядкину

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев считает, что на перевыборах президента РПЛ у действующего руководителя организации Сергея Прядкина, скорее всего, появится конкурент.
Я согласен с решением избирательного комитета РФС. Если не были соблюдены основные принципы и требования устава ФИФА, устава УЕФА, избирательного кодекса ФИФА и избирательного регламента РФС, стоит считать выборы неправомерными. Поэтому необходимо определить сроки выдвижения кандидатур на пост президента РПЛ и обозначить дату проведения общего собрания. Мне кажется, это будет абсолютно закономерно - тогда уже пройдут выборы, которые будут абсолютно соответствовать закону и регламенту.
Альтернативная кандидатура на выборах появится наверняка. При соблюдении всех правил, которые я обозначил, клубы поддержат [действующего президента РПЛ], это будет легитимно и абсолютно прозрачно. Мне сложно сказать, кто составит конкуренцию Прядкину, но при любых выборах надо соблюдать то, что положено регламентом.
Газпром даже такого боиться.
Позор!
Газпром даже такого боиться.
Позор!
Тем более цирк с переизбрание наглядно показал, что не всё чисто.
Тем более цирк с переизбрание наглядно показал, что не всё чисто.