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Газзаев считает, что на перевыборах РПЛ появится альтернатива Прядкину

сегодня, 15:33

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев считает, что на перевыборах президента РПЛ у действующего руководителя организации Сергея Прядкина, скорее всего, появится конкурент. 

Я согласен с решением избирательного комитета РФС. Если не были соблюдены основные принципы и требования устава ФИФА, устава УЕФА, избирательного кодекса ФИФА и избирательного регламента РФС, стоит считать выборы неправомерными. Поэтому необходимо определить сроки выдвижения кандидатур на пост президента РПЛ и обозначить дату проведения общего собрания. Мне кажется, это будет абсолютно закономерно - тогда уже пройдут выборы, которые будут абсолютно соответствовать закону и регламенту.

Альтернативная кандидатура на выборах появится наверняка. При соблюдении всех правил, которые я обозначил, клубы поддержат [действующего президента РПЛ], это будет легитимно и абсолютно прозрачно. Мне сложно сказать, кто составит конкуренцию Прядкину, но при любых выборах надо соблюдать то, что положено регламентом.

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:04
Все равно выиграет тот, кто и должен.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:04
Идёт война между федуном и миллером, уберут федуновского прядкина и "выберут" миллеровского.
LOpp
LOpp
сегодня в 16:04
Когда выяснилось, что генеральный директор Спартака - Цорн сын Прядкина, под последнего стали капать.
Газпром даже такого боиться.
Позор!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:55
РПЛ идёт всё глубже и глубже в тупик, надо менять главу.
Тем более цирк с переизбрание наглядно показал, что не всё чисто.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:52
А нам всё равно :Прядкин,или Грядкин,всё равно реально рулят МедвеДюковы,которой противостоит фронда во главе с Гинером.Пару персонажей,типа Федуна,болтаются посередине.аки...сами знаете,но выгоды от этого извлечь не могут.Лавируют,лавируют,да не вылавируют...
mangoх12
mangoх12
сегодня в 15:45
песик тут как тут
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
сегодня в 15:34
Федунского Прядкина надо убирать из РПЛ давно, Дюков молодец что результаты выборов отменил, нужен ставленник от Дюкова чтоб был порядок и Федун со Стельмахом поменьше беспределили
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