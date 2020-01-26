Газзаев считает, что на перевыборах РПЛ появится альтернатива Прядкину

Бывший главный тренер сборной России считает, что на перевыборах президента РПЛ у действующего руководителя организации Сергея Прядкина, скорее всего, появится конкурент.

Я согласен с решением избирательного комитета РФС . Если не были соблюдены основные принципы и требования устава ФИФА , устава УЕФА , избирательного кодекса ФИФА и избирательного регламента РФС , стоит считать выборы неправомерными. Поэтому необходимо определить сроки выдвижения кандидатур на пост президента РПЛ и обозначить дату проведения общего собрания. Мне кажется, это будет абсолютно закономерно - тогда уже пройдут выборы, которые будут абсолютно соответствовать закону и регламенту.