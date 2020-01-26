Карасёв: «Сложно передать состояние, когда ты находишься на ВАР»

Российский арбитр Сергей Карасёв поделился мнением о системе VAR в современных реалиях футбола.

Мы хорошо провели кубковые матчи в конце прошлого футбольного года. Подготовка к чемпионату мира 2018 года включала в себя и обучение системе ВАР, так что в целом был хорошо знаком с нововведениями. Другие международные арбитры также владели теоретическими знаниями, но тренировки и игры — разные вещи. Сложно передать состояние, когда ты находишься на ВАР. Это точно не то же самое, что смотреть футбол по телевизору, когда люди в расслабленном состоянии оценивают эпизод. Когда нет ответственности за результат, то все делается быстро и легко. Но если ты ошибешься в очевидном для всех моменте, работая видеоассистентом, страшно представить, что будет с карьерой такого арбитра. До введения ВАР в мировой футбол судье могли простить какие-то огрехи: футбол быстрый, не смог занять правильную позицию, перекрыл игрок... Видеоассистенту не простят.