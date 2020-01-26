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Карасёв: «Сложно передать состояние, когда ты находишься на ВАР»

сегодня, 14:46

Российский арбитр Сергей Карасёв поделился мнением о системе VAR в современных реалиях футбола. 

Мы хорошо провели кубковые матчи в конце прошлого футбольного года. Подготовка к чемпионату мира 2018 года включала в себя и обучение системе ВАР, так что в целом был хорошо знаком с нововведениями. Другие международные арбитры также владели теоретическими знаниями, но тренировки и игры — разные вещи. Сложно передать состояние, когда ты находишься на ВАР. Это точно не то же самое, что смотреть футбол по телевизору, когда люди в расслабленном состоянии оценивают эпизод. Когда нет ответственности за результат, то все делается быстро и легко. Но если ты ошибешься в очевидном для всех моменте, работая видеоассистентом, страшно представить, что будет с карьерой такого арбитра. До введения ВАР в мировой футбол судье могли простить какие-то огрехи: футбол быстрый, не смог занять правильную позицию, перекрыл игрок... Видеоассистенту не простят.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 16:02
За такую работу неплохо платят.
Союзник противников
Союзник противников ответил beefs
сегодня в 15:58
Неужели ещё совесть есть...???
Это категория не судейская.Есть буква закона,и есть дух закона. "Вдвое больше,или ничего!"
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:57
Оказывается,ВАРево-это очень опасная для здоровья и карьеры арбитра зараза! Но пока никто не сдох...Только вот теперь те же самые "варваристы",выходя на поле,знают.что "не-ви-но-ва-тая-я",пусть,мол,смотрят мальчики у экрана.А мы отдохнём.Кстати,отличный,уже прекрасно зарекомендовавший себя способ остановить команду,набравшую в матче ход,что уже не раз наглядно продемонстрировано.И хрен подкопаешься!
За адекватность
За адекватность
сегодня в 15:48
Кто бы что не говорил, но от ВАР пользы больше чем вреда. Но все равно, как минимум на соккере все купленные. Но когда ВАР будет во всех матчах % ошибок спадет Еще позволю за "Зенит" вступиться насчет фармов. Возникает логичный вопрос, если условно "Локо" или "ЦСКА" решает биться за чемпионство, то не фиолетово ли им на "Сочи" и "Оренбург" которые по подбору игроков и финансированию рядом не стояли и их просто вперед ногами уносить нужно.? Как всегда личное субъективное мнение.
МапС
МапС
сегодня в 15:40
Судьям судить сложно и на поле, и на варе, особенно, когда кому-то обязан финансово...
beefs
beefs
сегодня в 15:32
Неужели ещё совесть есть...???
Багор
Багор
сегодня в 15:30
Особенно, когда от фердуна чемоданчик заносят или когда стельмах позвонит.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 15:26
    Гордецкий
    Гордецкий
    сегодня в 15:26
    А москалеву и VAR нипочем, отдает очки свиньям когда ему вздумается.
    Cremen
    Cremen ответил LOpp
    сегодня в 15:24
    Сложно передать состояние, когда ты находишься на ВАР и постоянно приходят СМСки от Газпромбанка
      LOpp
      LOpp
      сегодня в 15:20
      Сложно передать состояние, когда ты находишься на ВАР и постоянно приходят СМСки от Газпромбанка
      Байкал-38
      Байкал-38
      сегодня в 15:12
      Понравились две фразы, я думаю они и характеризуют наших судей.

      "Когда нет ответственности за результат, то все делается быстро и легко"
      "До введения ВАР в мировой футбол судье могли простить какие-то огрехи"
      MaxRnD
      MaxRnD
      сегодня в 15:05
        VAN ARM
        VAN ARM
        сегодня в 15:00
        что то карась распелся)))) на поле бы был справедлив и без пристрастен !!!!!!!!!!!!!
        Footbolista
        Footbolista
        сегодня в 14:52
        Да уж...ставки высоки...

        makkie
        makkie
        сегодня в 14:50
        Мише Вилкову сложнее - замечать "фолы" соперников, закрывать глаза на фолы Зенита.
        При том, что вся страна смотрит повторы и чихвостит потом Мишу за ошибки - терпеть надо.
        Кремень-мужик!)
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