Сульшер: «Санчес вернется в МЮ летом и докажет, что вы все ошибались»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» поделился ожиданиями от возвращения нападающего команды из аренды в «Интере».

Санчес перешел в «Интер» прошлым летом сроком на год. Но вскоре получил травму и принял участие в общей сложности лишь в семи матчах чилиец, в которых забил 1 гол.

Алексис вернется летом и докажет, что вы все ошибались. У нас есть игроки, которых мы упорно стараемся вернуть, и если это того стоит, то клуб преследует эту цель, пускай это и это трудно.

Сейчас очень трудно подписать стоящего игрока. Не припомню много удачных примеров январских покупок. Хенрик Ларссон был хорош. Неманья Видич и Патрис Эвра. Тяжело работать на трансферном рынке зимой, потому что клубы не хотят отпускать своих лучших футболистов.