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Сульшер: «Санчес вернется в МЮ летом и докажет, что вы все ошибались»

сегодня, 20:50

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар-Сульшер поделился ожиданиями от возвращения нападающего команды Алексиса Санчеса из аренды в «Интере».

Санчес перешел в «Интер» прошлым летом сроком на год. Но вскоре получил травму и принял участие в общей сложности лишь в семи матчах чилиец, в которых забил 1 гол.

Алексис вернется летом и докажет, что вы все ошибались. У нас есть игроки, которых мы упорно стараемся вернуть, и если это того стоит, то клуб преследует эту цель, пускай это и это трудно.

Сейчас очень трудно подписать стоящего игрока. Не припомню много удачных примеров январских покупок. Хенрик Ларссон был хорош. Неманья Видич и Патрис Эвра. Тяжело работать на трансферном рынке зимой, потому что клубы не хотят отпускать своих лучших футболистов.

Ранее появилась информация, что исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд намерен вернуть Санчеса в «Манчестер Юнайтед».

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ошалевший
ошалевший
сегодня в 21:29
думаю та и сульшера не будет и санчеса,не просто так его везде выпинывают
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 21:24
Это вряд ли.
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 21:05
Сначала сам же клуб его отправил в аренду, а теперь "Санчес вернется в МЮ летом и докажет, что вы все ошибались".

Сульшер про руководство МЮ говорит?

И, кстати, Сульшер, не забудь в следующем матче с МС снова поблагодарить их, что они снизошли до МЮ и выставили основу, уа-уа))

Мне кажется, Сульшеру лучше вообще молчать не прессухах.
anfield1984
anfield1984
сегодня в 21:02
Санчес - последняя надежда Сульшера.

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