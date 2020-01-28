Сульшер: «Санчес вернется в МЮ летом и докажет, что вы все ошибались»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар-Сульшер поделился ожиданиями от возвращения нападающего команды Алексиса Санчеса из аренды в «Интере».
Санчес перешел в «Интер» прошлым летом сроком на год. Но вскоре получил травму и принял участие в общей сложности лишь в семи матчах чилиец, в которых забил 1 гол.
Алексис вернется летом и докажет, что вы все ошибались. У нас есть игроки, которых мы упорно стараемся вернуть, и если это того стоит, то клуб преследует эту цель, пускай это и это трудно.
Сейчас очень трудно подписать стоящего игрока. Не припомню много удачных примеров январских покупок. Хенрик Ларссон был хорош. Неманья Видич и Патрис Эвра. Тяжело работать на трансферном рынке зимой, потому что клубы не хотят отпускать своих лучших футболистов.
Ранее появилась информация, что исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд намерен вернуть Санчеса в «Манчестер Юнайтед».
Сульшер про руководство МЮ говорит?
И, кстати, Сульшер, не забудь в следующем матче с МС снова поблагодарить их, что они снизошли до МЮ и выставили основу, уа-уа))
Мне кажется, Сульшеру лучше вообще молчать не прессухах.
Сульшер про руководство МЮ говорит?
И, кстати, Сульшер, не забудь в следующем матче с МС снова поблагодарить их, что они снизошли до МЮ и выставили основу, уа-уа))
Мне кажется, Сульшеру лучше вообще молчать не прессухах.
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