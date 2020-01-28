Эриксен: «Счастлив, что стал игроком „Интера“»

Полузащитник поделился эмоциями после перехода в «Интер» из «Тоттенхэма».

Я не мог дождаться, чтобы присоединиться к команде, это замечательно теперь быть здесь, и я счастлив быть игроком «Интера». Я очень взволнован и не могу дождаться, чтобы познакомиться с болельщиками. Я уже почувствовал их тепло, это был фантастический прием. Я чувствую себя прекрасно.

Я действительно не тот, кто придает большое значение статистике, но я знаю, что есть люди, которые любят говорить об этом. Цифры говорят, что я действительно хорошо поработал в Англии. Теперь пришло время принять новый вызов, я очень рад, что у меня есть возможность играть в Серии А для большой команды. «Интер» - это фантастический клуб.