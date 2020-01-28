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Эриксен: «Счастлив, что стал игроком „Интера“»

сегодня, 17:18

Полузащитник Кристиан Эриксен поделился эмоциями после перехода в «Интер» из «Тоттенхэма».

Я не мог дождаться, чтобы присоединиться к команде, это замечательно теперь быть здесь, и я счастлив быть игроком «Интера». Я очень взволнован и не могу дождаться, чтобы познакомиться с болельщиками. Я уже почувствовал их тепло, это был фантастический прием. Я чувствую себя прекрасно.

Я действительно не тот, кто придает большое значение статистике, но я знаю, что есть люди, которые любят говорить об этом. Цифры говорят, что я действительно хорошо поработал в Англии. Теперь пришло время принять новый вызов, я очень рад, что у меня есть возможность играть в Серии А для большой команды. «Интер» - это фантастический клуб.

 

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Это не дело
Это не дело ответил Алексей Миллер
сегодня в 18:18
Забавно получается: главный кабинет в Италии это Ювентус, а туринские фаны отмахиваются от этого факта
Ювентус не только в Италии главный клуб в подкупе судей, думается, что и во всём мире. С этим несогласны только его фанаты, но их мнение предвзято, поэтому не учитывается.
Nedved_Juve
Nedved_Juve ответил Алексей Миллер
сегодня в 18:16
Не буду тебя оскорблять, знаю что ты созданный второй аккаунт, ты опять же в конце сезона будешь плаки-плаки, и писать ерунду пздц
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
сегодня в 18:04
Удачи, пора сбить кое-кого с насеста
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:59
Уже?!?!?!
Алексей Миллер
Алексей Миллер ответил Nedved_Juve
сегодня в 17:51
Интересно как на футболках у них на китайском ериксен будет, смешно смотреть на эти названия) на следующий сезон пусть на форму суши и палочки добавят, ну и конечно как это всё заносят в кабинетную дверь)
Забавно получается: главный кабинет в Италии это Ювентус, а туринские фаны отмахиваются от этого факта
juvenale
juvenale
сегодня в 17:45
так в карьере трофеев и не выиграешь
Nedved_Juve
Nedved_Juve
сегодня в 17:26
Интересно как на футболках у них на китайском ериксен будет, смешно смотреть на эти названия) на следующий сезон пусть на форму суши и палочки добавят, ну и конечно как это всё заносят в кабинетную дверь)
Peter Schmeichel 1992
Peter Schmeichel 1992
сегодня в 17:25
Удачи тебе, брат! Маленькое княжество туринское начинает триумфальный путь в серию Ц))))
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