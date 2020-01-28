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Ле Таллек: «Думаю, у меня практически нет шансов попасть в сборную России»

сегодня, 17:01

Французский полузащитник «Монпелье» Дамьен Ле Таллек рассказал о том, как продвигается процесс получения российского паспорта.

Проблема в том, что мне по-прежнему нужна виза, чтобы поехать в Россию. Когда я приезжаю на таможню, моя жена и мой двухлетний сын становятся в одну очередь, а я - в другую. Если я получу паспорт, то это облегчит мне бытовую жизнь. На данный момент я проделал около 80% пути для его получения.

Что касается сборной России, то у меня очень маленькие шансы попасть в ее состав. Около 1%. В апреле мне исполнится 30 лет, у меня нетипичная карьера, но я верю в судьбу. Сборная России - хорошая команда, я с удовольствием поехал бы на Евро-2020 в ее составе, если бы меня вызвали, а ФИФА дала на это согласие.

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Все комментарии
Kresi frok
Kresi frok
сегодня в 18:25
Ответ boy калу 38

Дело не в этом, как сказал гл.фисрук сб.росии если ты имеешь паспорт рф и играешь на уровне - ты достоин вызова в национальную команду
Kresi frok
Kresi frok ответил ДАША Д
сегодня в 18:21
Не стоит так выражаться, просто скажите спасибо госпрому за кладбище перспективных футболистов из росии.
Kresi frok
Kresi frok
сегодня в 18:20
Не знаю, кто это и что за игрок, но судя по команде в которой он играет поможет роиси на еара2020
mangoх12
mangoх12
сегодня в 18:07
Еще один Депардье
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:58
Очередная нерусь россиянином станет.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:56
Таких 30-ти летних Таллеков полная тарасовка и каждый из них мечтает попасть в сборную, мечтать не вредно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:37
Смолова то вызывают....
Значит у всех есть шанс...
Даже не из футбола...)))

Возраст тем более не помеха.....
Ари вон на 4-м десятке стал игроком сборной...
Теперь Бразилия слезы льет...Упустили...Забиваку...Но поздно уж...Все...Он наш...))
Kuvkil
Kuvkil
сегодня в 17:30
Паспорт сейчас открывает большие возможности, и это не сборная)))
particular
particular
сегодня в 17:11
Оставшиеся 20% пути до паспорта, можно резко преодолеть, если спеть-сплясать что-нибудь патриотичное в дуете с Газмановым, заклеймить позором швейцарскую компанию Allseas и т.п...:))
Ну, а для попадания в сборную, - футбольные способности - не определяющие..:))
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 17:08
У Дамьена Ле Таллека побольше шансов сыграть за Россию, чем у Кокорина, хотя нахрена они обои нам нужны?!!!
Багор
Багор
сегодня в 17:07
В сборную России берут теперь всех подряд?
Гордецкий
Гордецкий
сегодня в 17:05
Зачем ему российский паспорт?
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