Ле Таллек: «Думаю, у меня практически нет шансов попасть в сборную России»

Французский полузащитник «Монпелье» рассказал о том, как продвигается процесс получения российского паспорта.

Проблема в том, что мне по-прежнему нужна виза, чтобы поехать в Россию. Когда я приезжаю на таможню, моя жена и мой двухлетний сын становятся в одну очередь, а я - в другую. Если я получу паспорт, то это облегчит мне бытовую жизнь. На данный момент я проделал около 80% пути для его получения.