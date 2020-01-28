Ле Таллек: «Думаю, у меня практически нет шансов попасть в сборную России»

Французский полузащитник «Монпелье» Дамьен Ле Таллек рассказал о том, как продвигается процесс получения российского паспорта.
Проблема в том, что мне по-прежнему нужна виза, чтобы поехать в Россию. Когда я приезжаю на таможню, моя жена и мой двухлетний сын становятся в одну очередь, а я - в другую. Если я получу паспорт, то это облегчит мне бытовую жизнь. На данный момент я проделал около 80% пути для его получения.
Что касается сборной России, то у меня очень маленькие шансы попасть в ее состав. Около 1%. В апреле мне исполнится 30 лет, у меня нетипичная карьера, но я верю в судьбу. Сборная России - хорошая команда, я с удовольствием поехал бы на Евро-2020 в ее составе, если бы меня вызвали, а ФИФА дала на это согласие.
Дело не в этом, как сказал гл.фисрук сб.росии если ты имеешь паспорт рф и играешь на уровне - ты достоин вызова в национальную команду
Дело не в этом, как сказал гл.фисрук сб.росии если ты имеешь паспорт рф и играешь на уровне - ты достоин вызова в национальную команду
Значит у всех есть шанс...
Даже не из футбола...)))
Возраст тем более не помеха.....
Ари вон на 4-м десятке стал игроком сборной...
Теперь Бразилия слезы льет...Упустили...Забиваку...Но поздно уж...Все...Он наш...))
Значит у всех есть шанс...
Даже не из футбола...)))
Возраст тем более не помеха.....
Ари вон на 4-м десятке стал игроком сборной...
Теперь Бразилия слезы льет...Упустили...Забиваку...Но поздно уж...Все...Он наш...))
Ну, а для попадания в сборную, - футбольные способности - не определяющие..:))
Ну, а для попадания в сборную, - футбольные способности - не определяющие..:))