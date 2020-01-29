«Милан» ищет замену Сусо, который переходит в «Севилью»

сегодня, 04:28

«Севилья» близка к подписанию вингера «Милана» Сусо.

Согласно источнику, 25-летний футболист сегодня прибудет в Севилью для прохождения медосмотра. Отмечается, что клубы уже согласовали 18-месячную аренду игрока. При этом андалусийцы смогут выкупить Сусо за 20 млн евро по истечению срока аренды. Выкуп контракта может стать обязательным, если испанец достигнет определённых статистических показателей.

По данным Sky Sport Italia «Милан» уже ищет замену Сусо и вместе с «Ромой» претендует на вингера «Реала Сосьедад» .

Ранее сообщалось о том, что «Милан» отказал «Севилье» в продаже Сусо за € 20 млн.