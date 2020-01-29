ГлавнаяНовости

«Милан» ищет замену Сусо, который переходит в «Севилью»

сегодня, 04:28

«Севилья» близка к подписанию вингера «Милана» Сусо.

Согласно источнику, 25-летний футболист сегодня прибудет в Севилью для прохождения медосмотра. Отмечается, что клубы уже согласовали 18-месячную аренду игрока. При этом андалусийцы смогут выкупить Сусо за 20 млн евро по истечению срока аренды. Выкуп контракта может стать обязательным, если испанец достигнет определённых статистических показателей.

По данным Sky Sport Italia «Милан» уже ищет замену Сусо и вместе с «Ромой» претендует на вингера «Реала Сосьедад» Аднана Янузая.

Ранее сообщалось о том, что «Милан» отказал «Севилье» в продаже Сусо за € 20 млн.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слухи«Барселона» переключилась с Родриго на Тадича
Сегодня, 03:42 Комментарии1
Слухи«Рома» близка к подписанию вингера «Барселоны» и хавбека «Эльче»
Сегодня, 01:56 Комментарии0
«Спартак» следит за форвардом сборной Буркина-Фасо
Сегодня, 00:09 Комментарии22
СлухиПолузащитник «Зенита» Мак бесплатно перейдёт в «Коньяспор»
Вчера, 22:31 Комментарии48
«Вулверхэмптон» установил цену за Траоре
Вчера, 21:24 Комментарии7
СлухиХонда договорился с «Ботафого»
Вчера, 15:33 Комментарии3
Обсудить
Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 04:58
Бегут из "Милана".
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100