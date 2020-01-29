«Спартак» следит за форвардом сборной Буркина-Фасо

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По информации СМИ из Африки, «Спартак» рассматривает вариант покупки буркинийского нападающего тунисского «Клуб Африкэн» Бассиру Компаоре.

Сообщается, что московский клуб следит за футболистом, но пока не вступал в переговоры с руководством «Африкэн». Также в приобретении игрока заинтересованы другие клубы Европы.

В текущем сезоне 21-летний игрок сыграл в 13 матчах чемпионата Туниса, забил 6 голов и оформил три результативные передачи. Контракт игрока с тунисским клубом действует до лета 2021 года. В составе сборной Буркина-Фасо Кампаоре сыграл в двух матчах, голами не отметился.