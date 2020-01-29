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«Спартак» следит за форвардом сборной Буркина-Фасо

сегодня, 00:09

По информации СМИ из Африки, «Спартак» рассматривает вариант покупки буркинийского нападающего тунисского «Клуб Африкэн» Бассиру Компаоре.

Сообщается, что московский клуб следит за футболистом, но пока не вступал в переговоры с руководством «Африкэн». Также в приобретении игрока заинтересованы другие клубы Европы.

В текущем сезоне 21-летний игрок сыграл в 13 матчах чемпионата Туниса, забил 6 голов и оформил три результативные передачи. Контракт игрока с тунисским клубом действует до лета 2021 года. В составе сборной Буркина-Фасо Кампаоре сыграл в двух матчах, голами не отметился.

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Все комментарии
Peter Schmeichel 1992
Peter Schmeichel 1992 ответил Brigar
сегодня в 00:29
Разве зенит без Малькольма в рейтинге УЕФЫ аж на 10 месте? Чё не на 1?))))
Peter Schmeichel 1992
Peter Schmeichel 1992 ответил ziborock
сегодня в 00:26
А по Азии серики скачут))))))
Brigar
Brigar
сегодня в 00:26
Свиньи без негров только десятые.
ziborock
ziborock ответил Аналитик Зенита
сегодня в 00:24
Классика Федуна, его проект страдает от недостатка зулусов, нужна свежая африканская кровь для покорения 6-8 места
Так вот зачем вам казахи - cвежая кровь для Питера!)))
ziborock
ziborock ответил Гавроша
сегодня в 00:22
Не зря ловцы федуна бродили по-Африке - уже везут в тарасовку зулуса!
Знаем мы кто по Африке бродит! Жена спалила!)))
Byvaliy
Byvaliy
сегодня в 00:19
Цорн в прериях залег с сачком.
ФК Пупсик
ФК Пупсик
сегодня в 00:18
Только зулусы могут спасти спартак от вылета напрямую! Если наберут штук пять почернее, то можно и в стыках пободаться.
Гавроша
Гавроша
сегодня в 00:16
Не зря ловцы федуна бродили по-Африке - уже везут в тарасовку зулуса!
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
сегодня в 00:12
Классика Федуна, его проект страдает от недостатка зулусов, нужна свежая африканская кровь для покорения 6-8 места
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 00:11
Это самое место где нужно следить.
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