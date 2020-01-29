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Сульшер: «Нам нужно показать идеальную игру, чтобы победить „Ман Сити“»

сегодня, 19:11
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед22:45 Не начался

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Кубка английской лиги с «Манчестер Сити» (первый матч - 1:3).

Нам нужно показать идеальную игру, чтобы победить отличную команду в гостевом матче. Мы должны не забывать о противостоянии с ПСЖ, это даст нам надежду. Мы потеряли Магуайра и Рэшфорда, но не можем позволить себе играть в защите. Мы должны контролировать мяч и прилагать все силы.

Ранее ожиданиями от игры поделился наставник «Ман Сити» Хосеп Гвардиола

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-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 20:15
Валяй
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:12
тогда псж чуть ли ни сам себе голы привозил и пижонили всю игру, а потом это спорное пенальти в конце. короче говоря: вам нужно, чтобы отаменди показал высший класс, свой судья и чтобы вся линия атаки мс валяла дурака)
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:02
Один раз повезло и хватит.
Александр Северный
Александр Северный
сегодня в 19:14
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