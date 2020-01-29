Сульшер: «Нам нужно показать идеальную игру, чтобы победить „Ман Сити“»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Кубка английской лиги с «Манчестер Сити» (первый матч - 1:3).

Нам нужно показать идеальную игру, чтобы победить отличную команду в гостевом матче. Мы должны не забывать о противостоянии с ПСЖ , это даст нам надежду. Мы потеряли Магуайра и Рэшфорда, но не можем позволить себе играть в защите. Мы должны контролировать мяч и прилагать все силы.