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«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» в перенесённом матче 18-го тура АПЛ

сегодня, 00:37
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

В перенесенном матче 18-го тура АПЛ «Ливерпуль» на выезде обыграл «Вест Хэм» благодаря голам Мохамеда Салаха и Алекса Окслейда-Чемберлена.

В турнирной таблице «мерсисайдцы» - абсолютные лидеры (70 очков), «молотобойцы» по-прежнему на 17-м месте (21 очко).

Лондон, стадион Лондон Стэдиум

«Вест Хэм» - «Ливерпуль» 0:2 (0:1)
Голы: Салах 35 (пенальти), Окслейд-Чемберлен 52

«Вест Хэм»: Фабьянски, Нгакиа, Диоп, Огбонна, Крессуэлл, Масуаку, Снодграсс, Райс, Нобл, Лансини (Форнальс 69), Аллер
Главный тренер: Мойес Дэвид.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд (Кейта 77), Гомес, ван Дейк, Робертсон, Окслейд-Чемберлен (Джонс 85), Хендерсон, Вейналдум, Салах, Роберто Фирмино, Ориги (Фабиньо 69)
Главный тренер: Клопп Юрген.

Предупреждения: Диоп 34, Нобл 43

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Все комментарии
Peter Schmeichel 1992
Peter Schmeichel 1992 ответил заDOOMчивый
сегодня в 00:55
Тогда у них не было дырфона, вот и результат был.

Хотя гол Раванелли из километрового офсайда
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Don Nerazzurri
сегодня в 00:54
полыхает в ваших миланопульских кабинетах.... а у нас всё спокойно.досрочные чемпионы на все времена. Скоро меньших подтянет на 2 место.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 00:51
Всех Красных с победой! Мойес по традиции проигрывает Ливерпулю, в прошлый раз, когда он руководил ВХЮ, Ливерпуль выиграл 1-4 на Лондон Стэдиум. Неужели Мосс поставил пенальти в пользу Ливерпуля, такого не может быть? Ну и самое главное +19 от МС. Liverpool top the League.
Peter Schmeichel 1992
Peter Schmeichel 1992
сегодня в 00:51
Кто-то играет кубки лиги, а Великий Ливерпуль без шума и пыли увеличивает отрыв. Поздравляю скоминовцев!
Klaus-S
Klaus-S
сегодня в 00:50
Нормас. Счётом и игрой удовлетворён. Хотя, третий не помешал бы. Всех с победой.
Надолго не расстаемся. ) Следующий матч с Саутгемптоном через 2 дня.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
сегодня в 00:48
а пеналь то не настоящий... ахаха!
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
сегодня в 00:46
Непобедимая армия продолжает свою победную поступь!
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
сегодня в 00:44
Всех с победой YNWA 🔴🔥👍
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Carradona
сегодня в 00:44
На классе, с запасом большим. Ждёмс Хейтеров с пеной у рта))
у них что эпилепсия?
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Carradona
сегодня в 00:43
На классе, с запасом большим. Ждёмс Хейтеров с пеной у рта))
они не в курсах про эту встречу.... на двд-ишках пересматривают финал 1996 года, в розовых зД очках.
Тюрк-Кипчак
Тюрк-Кипчак
сегодня в 00:42
Всех с победой!
Limp Bizkit
Limp Bizkit
сегодня в 00:42
Ждём князьков)
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:41
Победа Заслуженно, на классе, без суеты! Красавчики красные, так держать!
Carradona
Carradona
сегодня в 00:41
На классе, с запасом большим.

Ждёмс Хейтеров с пеной у рта))
Serg3.12
Serg3.12
сегодня в 00:41
Всех с победой!
Это не дело
Это не дело
сегодня в 00:40
Мои поздравления туринским фанатам)
Limp Bizkit
Limp Bizkit
сегодня в 00:40
С победой! Алиссон хорош)
Livеrpооl
Livеrpооl
сегодня в 00:40
Сейв Алиссона после удара Снодграсса это нечто. Отмечу Гомеса- уже топ зашитник.
+19 после 24 туров это даже в самых смелых мечтах было трудно представить.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 00:40
и снова оЛИВЕР выиграл матч,на этот раз в сухую. Гол Салаха,с пенальти и Окса сделали своё триумфальное дело. МоСа провёл отличный матч,видать Клопп ему объяснил,что нужно и пасы раздавать,что он и сделал во втором мяче,да итак старался быть диспетчером. Алиссон сотворил приличные сейвы, конечно бывало и совсем с убойных позиций,но в этот раз было чуть полегче. 66 хотел тожеотличиться,но штанга сыграла за екера.не позволила размочить счёт. Всех с Сухарём и со взрывом пуканов.
YNWA
YNWA
сегодня в 00:39
С победой Ливерпуль!
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