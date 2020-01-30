«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» в перенесённом матче 18-го тура АПЛ

В перенесенном матче 18-го тура АПЛ «Ливерпуль» на выезде обыграл «Вест Хэм» благодаря голам Мохамеда Салаха и Алекса Окслейда-Чемберлена.
В турнирной таблице «мерсисайдцы» - абсолютные лидеры (70 очков), «молотобойцы» по-прежнему на 17-м месте (21 очко).
Лондон, стадион Лондон Стэдиум
«Вест Хэм» - «Ливерпуль» 0:2 (0:1)
Голы: Салах 35 (пенальти), Окслейд-Чемберлен 52
«Вест Хэм»: Фабьянски, Нгакиа, Диоп, Огбонна, Крессуэлл, Масуаку, Снодграсс, Райс, Нобл, Лансини (Форнальс 69), Аллер
Главный тренер: Мойес Дэвид.
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд (Кейта 77), Гомес, ван Дейк, Робертсон, Окслейд-Чемберлен (Джонс 85), Хендерсон, Вейналдум, Салах, Роберто Фирмино, Ориги (Фабиньо 69)
Главный тренер: Клопп Юрген.
Предупреждения: Диоп 34, Нобл 43
Хотя гол Раванелли из километрового офсайда
Хотя гол Раванелли из километрового офсайда
Надолго не расстаемся. ) Следующий матч с Саутгемптоном через 2 дня.
Надолго не расстаемся. ) Следующий матч с Саутгемптоном через 2 дня.
Ждёмс Хейтеров с пеной у рта))
Ждёмс Хейтеров с пеной у рта))
+19 после 24 туров это даже в самых смелых мечтах было трудно представить.
+19 после 24 туров это даже в самых смелых мечтах было трудно представить.