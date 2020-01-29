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«Милан» прошёл «Торино» в Кубке Италии и в полуфинале сыграет с «Ювентусом»

сегодня, 01:20
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«Милан» в дополнительное время одержал победу над «Торино» в матче 1/4 финала Кубка Италии.

Милан, стадион Джузеппе Меацца

«Милан» - «Торино» - 4:2 (1:1)
Голы: Бонавентура 12, Чалханоглу 90+1, Чалханоглу 106, Ибрагимович 109 - Глейсон Бремер 34, Глейсон Бремер 71

«Милан»: Доннарумма, Конти, Кьер, Романьоли, Тео Эрнандес, Кастильехо, Крунич (Чалханоглу 82), Беннасер, Бонавентура (Рафаэл Леау 76), Пёнтек (Ибрагимович 65), Ребич (Кессье 106)
Главный тренер: Пиоли Стефано.

«Торино»: Сиригу, Иццо, Н'Кулу, Глейсон Бремер (Джиджи 82), Де Сильвестри (Диего Лаксальт 112), Ринкон (Лянко 112), Лукич, Айна, Верди, Беренгер (Миллико 90), Белотти
Главный тренер: Маццарри Вальтер.

Предупреждения: Ринкон 22, Тео Эрнандес 30, Ребич 37, Иццо 37, Кьер 53, Крунич 74, Конти 93, Ибрагимович 111.

Судья: Паскуа Фабрицио.

В другом четвертьфинальном поединке «Ювентус» переиграл «Рому» (3:1) и встретится с «Миланом» в 1/2 финала.

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Все комментарии
Саня Локомотив
Саня Локомотив
сегодня в 01:55
Молодой швед опять забил?!Красавчик,не по годам играет!👏
Жека10
Жека10
сегодня в 01:41
пора называть вещи своими именами,а именно:
Милан прошёл Торино и в полуфинале сыграет с Кабинетусом
Сантус
Сантус
сегодня в 01:31
Дайте угадаю...на Ювэ Златан и из гроба встанет..)
dimagas2
dimagas2
сегодня в 01:31
Ювентус трепещи))
zubila
zubila
сегодня в 01:28
Эта игра идеально показала кто должен играть.
Captain Paolo
Captain Paolo
сегодня в 01:26
Классный матч выдали россонери. С победой Милан.
Ozabot
Ozabot
сегодня в 01:22
Хана «Ювентусу»
Boytser
Boytser
сегодня в 01:22
Милан с победой!
Peter Schmeichel 1992
Peter Schmeichel 1992
сегодня в 01:21
Ибра забьёт дырке 6 мячей за матч.
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