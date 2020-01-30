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«Млада Болеслав» выкупила Татаева у «Краснодара»

сегодня, 10:26

Защитник Алексей Татаев стал полноправным игроком «Млады Болеслав». Чешский клуб выкупил у «Краснодара» контракт игрока. Ранее Татаев выступал за «Младу Болеслав» на правах аренды.

Напомним, что ранее бывший форвард «Краснодара» Николай Комличенко перешел в московское «Динамо».

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Все комментарии
Багор
Багор
сегодня в 11:12
Удачи Татаеву!
beefs
beefs
сегодня в 10:41
Сотрудничество, блин...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:40
Значит "Краснодару" Татаев не нужен, а в "Младе Болеслав" всё возможно.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:30
По проторенной дорожке??? Посмотрим что парень покажет в Младе ???
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