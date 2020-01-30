«Млада Болеслав» выкупила Татаева у «Краснодара»

Защитник Алексей Татаев стал полноправным игроком «Млады Болеслав». Чешский клуб выкупил у «Краснодара» контракт игрока. Ранее Татаев выступал за «Младу Болеслав» на правах аренды.
Воспитанник нашей Академии @FCK_Academy Алексей Татаев стал полноправным игроком «Млады-Болеслав»🇨🇿— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) January 30, 2020
Чешский клуб выкупил трансфер молодого защитника
Руководство ФК «Краснодар» благодарит Алексея за годы сотрудничества и желает успехов в его дальнейшей карьере!🤝 pic.twitter.com/Y4QmFtxbYp
Напомним, что ранее бывший форвард «Краснодара» Николай Комличенко перешел в московское «Динамо».