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«Монако» подписал двух полузащитников из Лиги 1

сегодня, 02:01

Состав «Монако» пополнили два полузащитника из других клубов чемпионата Франции.

Пресс-служба монегасков объявила о приобретении 20-летнего Орельена Тчуамени («Бордо») и 21-летнего Юссуфа Фофана («Страсбур»). С обоими футболистами подписаны контракты до лета 2024 года.

Вчера «Монако» также купил нового вратаря.

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Все комментарии
Peter Schmeichel 1992
Peter Schmeichel 1992
сегодня в 02:04
Должны заменить олавэна.
Boytser
Boytser
сегодня в 02:03
Не повезло парням.
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