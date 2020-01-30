«Монако» подписал двух полузащитников из Лиги 1

Состав «Монако» пополнили два полузащитника из других клубов чемпионата Франции.
Пресс-служба монегасков объявила о приобретении 20-летнего Орельена Тчуамени («Бордо») и 21-летнего Юссуфа Фофана («Страсбур»). С обоими футболистами подписаны контракты до лета 2024 года.
📸 𝑾𝒆𝒍𝒄𝒐𝒎𝒆 @atchouameni 🤝 pic.twitter.com/lNGpb6QmY0— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 29 января 2020 г.
📸 𝗕𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝘂𝗲 @fofana22_ 👍 pic.twitter.com/EYT4cV4EtN— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 29 января 2020 г.
Вчера «Монако» также купил нового вратаря.