«Монако» подписал двух полузащитников из Лиги 1

сегодня, 02:01

Состав «Монако» пополнили два полузащитника из других клубов чемпионата Франции.

Пресс-служба монегасков объявила о приобретении 20-летнего («Бордо») и 21-летнего («Страсбур»). С обоими футболистами подписаны контракты до лета 2024 года.

Вчера «Монако» также купил нового вратаря.