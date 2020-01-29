«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании Бруну Фернандеша

«Манчестер Юнайтед» объявил о достижении соглашения со «Спортингом» по трансферу полузащитника Бруну Фернандеша.
Сообщается, что скоро игрок пройдет медобследование и подпишет контракт с МЮ. По информации СМИ, соглашение будет подписано до 2025 года с зарплатой 6 млн евро в год плюс бонусы.
Покупка Фернандеша обойдется МЮ в 55 млн евро плюс 25 млн в качестве бонуса.
€55 млн - гарантированная единовременная выплата
€5 млн - бонус за определённое количество проведённых матчей
€5 - за квалификацию в Лигу Чемпионов
€15 - за индивидуальные достижения
10% с любой последующей продажи игрока
€55 млн - гарантированная единовременная выплата
€5 млн - бонус за определённое количество проведённых матчей
€5 - за квалификацию в Лигу Чемпионов
€15 - за индивидуальные достижения
10% с любой последующей продажи игрока
У МЮ сейчас основная 10ка- Лингардинье , футболист , который за весь 2019 год забил всего 1 гол и отдал штук 5 голевых передач . Это не "проблемная " позиция ?
У МЮ сейчас основная 10ка- Лингардинье , футболист , который за весь 2019 год забил всего 1 гол и отдал штук 5 голевых передач . Это не "проблемная " позиция ?