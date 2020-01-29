«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании Бруну Фернандеша

сегодня, 19:38

«Манчестер Юнайтед» объявил о достижении соглашения со «Спортингом» по трансферу полузащитника .



Сообщается, что скоро игрок пройдет медобследование и подпишет контракт с МЮ . По информации СМИ , соглашение будет подписано до 2025 года с зарплатой 6 млн евро в год плюс бонусы.



Покупка Фернандеша обойдется МЮ в 55 млн евро плюс 25 млн в качестве бонуса.