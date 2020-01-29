ГлавнаяНовости

«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании Бруну Фернандеша

сегодня, 19:38

«Манчестер Юнайтед» объявил о достижении соглашения со «Спортингом» по трансферу полузащитника Бруну Фернандеша.

Сообщается, что скоро игрок пройдет медобследование и подпишет контракт с МЮ. По информации СМИ, соглашение будет подписано до 2025 года с зарплатой 6 млн евро в год плюс бонусы.

Покупка Фернандеша обойдется МЮ в 55 млн евро плюс 25 млн в качестве бонуса.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Официально«Монако» приобрёл 20-летнего вратаря варшавской «Легии»
Сегодня, 17:14 ВидеоКомментарии2
Официально«Тоттенхэм» подписал контракт с Бергвейном
Сегодня, 13:43 Комментарии16
ОфициальноЭкс-форвард «Ман Сити», которого мог взять «Рубин», перешёл в «Аль-Иттихад»
Вчера, 23:59 Комментарии3
Эриксен в «Ла Скала» и оскал Моуриньо
Вчера, 19:30Александр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии12
Официально«Фламенго» выкупил Габигола у «Интера»
Вчера, 17:01 ФотоКомментарии5
Официально«Наполи» подписал хавбека «Интера»
Вчера, 16:50 ФотоКомментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответил рус фан
сегодня в 20:21
Вообще у Юнайтед явные проблемы в опорной зоне, нет справа хорошего атакующего игрока, да и позиция ц/ф после ухода Лукаку не усилена, но они покупают 8-ку.
как раз после ухода лукаки и произошло усиление, если что...
cannongun
cannongun
сегодня в 20:21
это должен быть хороший трансфер, жаль что летом не в Шпоры чувак ушел
drug01
drug01
сегодня в 20:19
Усиление!
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил juvenale
сегодня в 20:15
Это скорее в стиле Юве...к сожалению для его болельщиков
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:15
Не панацея.
Генадий Павлович
Генадий Павлович
сегодня в 20:05
Поздравляю всех болел МЮ!!! отличное приобретение. непременно усиление в центр! теперь шансы забивать голы напами прибавятся в разы!
sihafazatron
sihafazatron ответил juvenale
сегодня в 20:01
через лет 10 свободным агентом
ахаха)) ты прям стратегию ювентуса раскрыл
Cremen
Cremen
сегодня в 19:59
Удачи Фернандешу в МЮ!
juvenale
juvenale ответил sihafazatron
сегодня в 19:58
когда в интер?
через лет 10 свободным агентом
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 19:57
«Спортинг» официально опубликовал детали сделки по Бруну Фернандешу:

€55 млн - гарантированная единовременная выплата
€5 млн - бонус за определённое количество проведённых матчей
€5 - за квалификацию в Лигу Чемпионов
€15 - за индивидуальные достижения
10% с любой последующей продажи игрока
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:56
когда в интер?
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus ответил рус фан
сегодня в 19:55
Вообще у Юнайтед явные проблемы в опорной зоне, нет справа хорошего атакующего игрока, да и позиция ц/ф после ухода Лукаку не усилена, но они покупают 8-ку.
Он 10ка .
У МЮ сейчас основная 10ка- Лингардинье , футболист , который за весь 2019 год забил всего 1 гол и отдал штук 5 голевых передач . Это не "проблемная " позиция ?
dimagas2
dimagas2 ответил рус фан
сегодня в 19:55
Вообще у Юнайтед явные проблемы в опорной зоне, нет справа хорошего атакующего игрока, да и позиция ц/ф после ухода Лукаку не усилена, но они покупают 8-ку.
Если на то пошло то им нужно 5-6 игроков покупать,но зимой это маловероятно.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 19:53
долгий и нудный сериал мы пережили ! Надеюсь , Фернандеш не потеряется в МЮ , как Мхитарян .
рус фан
рус фан
сегодня в 19:52
Вообще у Юнайтед явные проблемы в опорной зоне, нет справа хорошего атакующего игрока, да и позиция ц/ф после ухода Лукаку не усилена, но они покупают 8-ку.
yudin_duda
yudin_duda
сегодня в 19:47
Кто это?)
Strikers188
Strikers188
сегодня в 19:41
Вот что значит налёт на дом руководства клуба..фанатам Сочи на заметку
dimagas2
dimagas2
сегодня в 19:38
Во счя МЮ забегает как пр Ферги 10 лет назад))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100