Эриксен в «Ла Скала» и оскал Моуриньо

сегодня, 19:30

Трансфер Кристиана Эриксена многое говорит об амбициях «Интера» в нынешнем сезоне и вообще. «Соккер.ру» - о самом большом трансфере зимы.

Прощай, «Тоттенхэм»

«Интер» изящно представил свою новую звезду Кристиана Эриксена, сопроводив объявление о трансфере фотографиями новичка в знаменитом театре «Ла Скала». В Англии некоторые до сих пор не могут поверить, что «Тоттенхэм» расстался с Эриксеном в обмен на 20 миллионов евро, но шокированный Пол Мерсон, видимо, не в курсе, что у Кристиана заканчивался контракт. По-хорошему, продавать полузащитника нужно было еще летом-2019, когда датчанин четко дал понять, что не намерен оставаться в Северном Лондоне, но «Тоттенхэм» принял нерациональное решение, сохранив в составе громкое имя, в то время как футболист Эриксен мыслями уже был далек от «шпор».

Новые попытки продлить соглашение с Кристианом ничего не принесли, на футбольном поле датчанин был далек от своих лучших образцов (за 27 матчей в нынешнем сезоне забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи), не сумел изменить ситуацию даже Жозе Моуринью, хотя самые большие оптимисты надеялись, что португалец найдет новую мотивацию для Эриксена и уговорит его остаться. Ничуть не бывало, Кристиан остался верен своему первоначальному решению, а «Тоттенхэм», проявивший неуместную в данном случае настойчивость, потерял деньги, ведь летом можно было выручить, как минимум 50 млн евро. И 20 миллионов евро сейчас, за 5 месяцев до истечения контракта, логичная стоимость хавбека.

Моуриньо скалит зубы

Жозе подчеркивает, что с момента его прихода в «Тоттенхэм» Кристиан Эриксен вел себя исключительно профессионально и ни разу не дал понять, что у него дома собраны чемоданы, на которых он сидит до и после тренировок. Четыре из шести матчей «шпор» в 2020 году Кристиан начинал в стартовом составе, трижды отыграл все 90 минут, правда, результативными действиями не отметился. Пусть Эриксен нерегулярно играл в этом сезоне и пребывал не в лучшем тонусе, но Моуриньо рассчитывал на датчанина как на высококвалифицированного футболиста, тем более состав «Тоттенхэма» не предлагает избалованному тренеру Жозе массу опций.

Португалец все понимает и даже глобально не возражал против расставания с Эриксеном зимой, но не 28-го января, когда трансферное окно практически на исходе. Привыкай, Жозе, это «Тоттенхэм»! На фоне прощания с Кристианом «шпоры» выкатили новость, которая должна была перекрыть негатив: подписан полноценный контракт с Джованни Ло Чельсо (до этого играл на правах аренды из «Бетиса»). Вот только аргентинец, за которого в общей сложности заплатили 50 млн евро, для фанатов «шпор» остается игроком, который еще не доказал даже свое право находиться в клубе. Кого вы пытаетесь обмануть?

Эриксен — в «Ла Скала»

Тем временем Эриксену устроили подобающий прием в Милане, сводили в пустой театр «Ла Скала», чтобы сфотографировать в культовой локации и наверняка продолжат всячески ублажать, ведь в интересах «Интера» в максимально короткие сроки поднять индекс счастья новичка и нарисовать для него мотивацию, чтобы он сходу включился в борьбу за скудетто. Должен сработать эффект новизны, знакомство с эмоциональным Антонио Конте и внутренняя неудовлетворенность датчанина собственной игрой в «Тоттенхэме» в последние месяцы.

Сегодня Эриксен счастлив оказаться в «Интере» и говорит все эти обычные для таких ситуаций слова, но правда в том, что «Интер» изначально не был первым выбором Кристиана. Не буду перечислять, кто им интересовался издалека и вблизи, получится слишком длинный список, но получивший известность факт: летом Эриксен подписал предварительное соглашение с «Реалом», эдакий договор о намерениях трансфера, однако Зинедин Зидан заблокировал сделку, хотя датчанин ждал до последнего, отказывая «Интеру» и МЮ .

Эриксен в схемах Конте

Эриксен — атакующий полузащитник, который не чурается черновой работы и отличается дисциплиной и даже некоторой вышколенностью от большинства своих коллег по амплуа. Именно это делает Кристиана практически идеальным солдатом для креативной роты в армии Антонио Конте. Итак, во-первых, футболиста с качествами датчанина — в первую очередь, речь о видении поля и способности отдать обостряющую передачу практически из любого положения, в «Интере» сейчас просто нет. Во-вторых, Эриксен — это не только прибавка в классе, но и в вариативности, ведь Кристиана можно использовать и в тройке центральных полузащитников — допустим, левее центра с корректирующим заданием для Бираги, и непосредственно в линии атаки.

Сейчас «Интер» строго придерживается схемы 3-5-2, и в ней Эриксену нужно искать место скорее в глубине, а о сокращении игрового времени с приходом датчанина должны переживать Сенси, Барелла, Гальярдини и Весино. Но в матчах против «автобусов» «Интеру» не хватает мозгов и скорости вблизи чужих ворот, а Эриксен — игрок такого калибра, что его появление может привести к видоизменению схемы. Имею в виду успешно применявшуюся Конте в «Челси» тактику 3-4-2-1, где мощного форварда Косту поддерживали Азар и Виллиан (Педро). Аналогичный треугольник в атаке, причем безо всякого безрассудства, можно теперь построить в «Милане»: Лукаку, у которого за спиной Мартинес и Эриксен. Ромелу с Лаутаро и вдвоем иногда творят вещи, а с таким распасовщиком это может быть одна из лучших атак в Европе. Признайтесь, захотелось посмотреть ближайший матч «Интера»?