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Цорн: «Тедеско был лично заинтересован в переходе Соболева»

сегодня, 15:19

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал переход в московский клуб нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева на правах аренды

Сделка по Александру Соболеву для нас весьма своевременная и удачная. Мы давно наблюдали за форвардом «Крыльев Советов» — благо Саша с самого начала сезона привлек к себе внимание яркой и результативной игрой. Впрочем, мы не стали торопить события и взяли паузу в переговорах до зимы. Важно было взвешенно подойти ко всем деталям потенциальной сделки. Признаюсь, в декабре пришлось немного слукавить, отвечая на вопросы СМИ об интересе к Соболеву с нашей стороны, но на тот момент мы не были на сто процентов уверены в том, что переход состоится на устраивающих клуб условиях.

В итоге достигнуто максимально комфортное для нас соглашение: сначала мы сможем посмотреть на нового нападающего в режиме аренды, а спустя полгода примем решение о полноценном трансфере по заранее оговоренной стоимости. Думаю, и для Саши это будет дополнительным стимулом как можно лучше зарекомендовать себя.

В лице Александра мы получаем молодого и безусловно талантливого российского форварда, к тому же уже сейчас являющегося кандидатом в сборную страны. Важно, что в переходе игрока был лично заинтересован Доменико Тедеско, который видит в Соболеве большой потенциал и возможность вариативности в атакующих действиях.

Со своей стороны клуб приложит максимум усилий, чтобы Саша продолжал прогрессировать и развивать свои бомбардирские и командные качества.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 16:04
Понимает...
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 15:47
Цорн признался, что лукавил, отвечая на вопросы о Соболеве и «Спартаке»

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Слегка слукойлил
LOpp
LOpp ответил VIPded
сегодня в 15:47
Загубят перспективного, ой загубят...(((
и не говори.

mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:41
Тедеско возлагает на Соболева надежды.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 15:39
На то он и ГТ.
VIPded
VIPded
сегодня в 15:34
Загубят перспективного, ой загубят...(((
Aлябьев
Aлябьев
сегодня в 15:21
Соболев нужен Тедеско для перехода в пердив.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 15:21
Грамотный ход...
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