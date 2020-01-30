Бывший футболист «Спартака» прокомментировал переход нападающего «Крыльев Советов» в московский клуб.

«Спартаку» нужен был именно такой игрок, который будет наконечником атаки. «Спартаку» не надо сейчас нападающего, который бы отходил назад, обводил и отдавал. Может быть, то, что его сравнивают со мной — это говорит о том, что до Соболева надо только донести мяч в голову и в ногу, чтобы ему оставалось только реализовывать свои моменты, забивать и приносить этим очки. Наверное, это самое важное для нападающего, думаю, что с этой целью его и брали.