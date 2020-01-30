Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал переход нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева в московский клуб.
«Спартаку» нужен был именно такой игрок, который будет наконечником атаки. «Спартаку» не надо сейчас нападающего, который бы отходил назад, обводил и отдавал. Может быть, то, что его сравнивают со мной — это говорит о том, что до Соболева надо только донести мяч в голову и в ногу, чтобы ему оставалось только реализовывать свои моменты, забивать и приносить этим очки. Наверное, это самое важное для нападающего, думаю, что с этой целью его и брали.
Другой вопрос, как он перестроится. При всем уважении к «Крылышкам», но, наверное, это не тот клуб, с которым можно сравнить «Спартак». Пускай даже сегодня «Спартак» не в хорошем состоянии и ничем не лучше «Крыльев Советов», но все равно это «Спартак», это болельщики, давление, СМИ. Сейчас много давления и внимания будет уделяться ему. Как он с этим справится, это тоже покажет время. То, что он умеет забивать, мы это все увидели. Сейчас он будет сборы проходить, будет время сыграться, привыкнуть к команде и к требованиям Тедеско. Я думаю, что должно получиться, если, конечно, «Спартак» будет играть в поставленный и атакующий футбол, то он будет забивать. А если команда будет в плохом состоянии и начнет чемпионат плохо, то будет тяжело. Но я точно могу сказать, что Соболев — это хорошее приобретение для «Спартака».
во, болтун... за всю карьеру три слова связать не смог, а тут разговорился, прямо "специалист" с МАТЧ ТВ: с "пустого" в "порожнее"...
во, болтун... за всю карьеру три слова связать не смог, а тут разговорился, прямо "специалист" с МАТЧ ТВ: с "пустого" в "порожнее"...