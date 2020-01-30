ГлавнаяНовости

Павлюченко: «Соболев — это хорошее приобретение для „Спартака“»

сегодня, 14:37

Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал переход нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева в московский клуб.

«Спартаку» нужен был именно такой игрок, который будет наконечником атаки. «Спартаку» не надо сейчас нападающего, который бы отходил назад, обводил и отдавал. Может быть, то, что его сравнивают со мной — это говорит о том, что до Соболева надо только донести мяч в голову и в ногу, чтобы ему оставалось только реализовывать свои моменты, забивать и приносить этим очки. Наверное, это самое важное для нападающего, думаю, что с этой целью его и брали.

Другой вопрос, как он перестроится. При всем уважении к «Крылышкам», но, наверное, это не тот клуб, с которым можно сравнить «Спартак». Пускай даже сегодня «Спартак» не в хорошем состоянии и ничем не лучше «Крыльев Советов», но все равно это «Спартак», это болельщики, давление, СМИ. Сейчас много давления и внимания будет уделяться ему. Как он с этим справится, это тоже покажет время. То, что он умеет забивать, мы это все увидели. Сейчас он будет сборы проходить, будет время сыграться, привыкнуть к команде и к требованиям Тедеско. Я думаю, что должно получиться, если, конечно, «Спартак» будет играть в поставленный и атакующий футбол, то он будет забивать. А если команда будет в плохом состоянии и начнет чемпионат плохо, то будет тяжело. Но я точно могу сказать, что Соболев — это хорошее приобретение для «Спартака».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Баскаков: «Сегодняшний „Спартак“ не подходит Соболеву»
Сегодня, 16:03 Комментарии0
Мак попрощался с «Зенитом»
Сегодня, 15:56 Комментарии2
Юран: «Соболев должен раскрыться в „Спартаке“»
Сегодня, 15:41 Комментарии4
Цорн: «Тедеско был лично заинтересован в переходе Соболева»
Сегодня, 15:19 Комментарии8
Кокорин: «Завтра появлюсь в „Зените-2“»
Сегодня, 13:50 Комментарии20
Отчим Кокорина: «„Динамо“? Такой вариант даже не обсуждается»
Сегодня, 13:37 Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
berda2003
berda2003
сегодня в 15:40
сколько уже было этих "хороших приобретений"...
во, болтун... за всю карьеру три слова связать не смог, а тут разговорился, прямо "специалист" с МАТЧ ТВ: с "пустого" в "порожнее"...
Cremen
Cremen
сегодня в 15:14
Неужели с Соболевым легче будет в пердив вылетать?
Peter Schmeichel 1992
Peter Schmeichel 1992 ответил Footbolista
сегодня в 15:10
Петухееву за 2 матча должен в сумме 8 забить.
beefs
beefs
сегодня в 15:08
Сейчас Спартак средненькая команда, так его и нужно сравнивать...
Footbolista
Footbolista ответил cska vperiod
сегодня в 14:46
43-й готовит 44-ю дырку на футболке для "ордена"...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:44
Считай пропал парень.
Don trambon
Don trambon
сегодня в 14:43
    Footbolista
    Footbolista ответил Peter Schmeichel 1992
    сегодня в 14:42
    В кубке может отгрузить...и коням еще...
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 14:39
    Время покажет, так ли это.
    Peter Schmeichel 1992
    Peter Schmeichel 1992
    сегодня в 14:38
    Спартак пожалел зенит, Соболев не отгрузит ему)))))
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100