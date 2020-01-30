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Отчим Кокорина: «„Динамо“? Такой вариант даже не обсуждается»

сегодня, 13:37

Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего «Зенита» Александра Кокорина, заявил, что футболист не рассматривает вариант с переходом в «Динамо».

«Динамо» интересуется Александром? Такой вариант даже не обсуждается.

Мы обсуждаем с «Зенитом» разрыв контракта? Без комментариев.

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Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 14:29
Ощущение,что сватают не алкаша и бузотёра,а мировую звезду.
Он там где сейчас есть.
Это его место.
Bjuik
Bjuik
сегодня в 14:28
Еще скажите в ЦСКА, где даже Соболев не захотел играть.
Demvaj
Demvaj
сегодня в 14:25
Сколько можно цитировать отчима Кокорина?
Faustello
Faustello
сегодня в 14:23
Отчим Кокорина:
- Динамо? А что это? Нет не знаю!
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 14:16
    Footbolista
    Footbolista ответил LOpp
    сегодня в 14:10
    Пока они вместе ходят на разводку...
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 13:58
    с отчимом Кокорина я бы на разведку пошел.
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 13:52
    Отчимкокорина: Где мой стул?...
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 13:46
    Его в "Барсе" или "Реале" ждут, какое "Динамо"???
    Тень Аналитика
    Тень Аналитика
    сегодня в 13:43
    "Кто такая Дарья Валитова?" - "До сих пор не знаю"
    "У Кокорина есть жена?" - "Впервые слышу"
    "Кто сейчас президент России?" - "Никогда не интересовался"
    "Могу ли я на какой-нибудь вопрос ответить что-то, кроме "Не знаю", "Не в курсе", "Это их проблемы" или "Без комментариев?" - "Без комментариев!"
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