Отчим Кокорина: «„Динамо“? Такой вариант даже не обсуждается»

Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего «Зенита» Александра Кокорина, заявил, что футболист не рассматривает вариант с переходом в «Динамо».
«Динамо» интересуется Александром? Такой вариант даже не обсуждается.
Мы обсуждаем с «Зенитом» разрыв контракта? Без комментариев.
Он там где сейчас есть.
Это его место.
Он там где сейчас есть.
Это его место.
- Динамо? А что это? Нет не знаю!
- Динамо? А что это? Нет не знаю!
"У Кокорина есть жена?" - "Впервые слышу"
"Кто сейчас президент России?" - "Никогда не интересовался"
"Могу ли я на какой-нибудь вопрос ответить что-то, кроме "Не знаю", "Не в курсе", "Это их проблемы" или "Без комментариев?" - "Без комментариев!"
"У Кокорина есть жена?" - "Впервые слышу"
"Кто сейчас президент России?" - "Никогда не интересовался"
"Могу ли я на какой-нибудь вопрос ответить что-то, кроме "Не знаю", "Не в курсе", "Это их проблемы" или "Без комментариев?" - "Без комментариев!"