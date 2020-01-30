Уткин: «Есть ли у Кокорина яйца? Не в биологическом смысле»

Спортивный журналист Василий Уткин оценил вероятность того, что нападающий «Зенита» продолжит карьеру в Европе.

Мне Кокорина не жалко. Он находится в проблемном положении, но свои проблемы он создал себе сам. Его главная проблема — упущенное время. Никто в этом не виноват, кроме него самого. Его проблема в том, что он не принимает решений, что он ждет все время чего-то, что у него нет воли, нет характера. Вот и все.

Один у него путь сейчас. Никто не даст ему играть в России за более-менее достойную команду. И не останется он, разумеется, в «Зените». Средняя Европа, Восточная или, может быть, маленький клуб в более-менее близком к топовым чемпионате. Вот единственный вариант Кокорина. И по-настоящему интересно это будет только в том случае, если он посмотрит на себя в зеркало и скажет: «Боже мой, мне 28 лет. На что я разбазарил свой талант? Денег у меня уже на четыре задних прохода много лет страдающих недержанием людей». Только тогда это будет интересно, если Кокорин захочет показать миру, какой он футболист.

Есть ли у Кокорина яйца? Не в биологическом смысле. И не про стальные и не золотые яйца я это говорю.