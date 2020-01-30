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Уткин: «Есть ли у Кокорина яйца? Не в биологическом смысле»

сегодня, 13:20

Спортивный журналист Василий Уткин оценил вероятность того, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин продолжит карьеру в Европе.

Мне Кокорина не жалко. Он находится в проблемном положении, но свои проблемы он создал себе сам. Его главная проблема — упущенное время. Никто в этом не виноват, кроме него самого. Его проблема в том, что он не принимает решений, что он ждет все время чего-то, что у него нет воли, нет характера. Вот и все.

Один у него путь сейчас. Никто не даст ему играть в России за более-менее достойную команду. И не останется он, разумеется, в «Зените». Средняя Европа, Восточная или, может быть, маленький клуб в более-менее близком к топовым чемпионате. Вот единственный вариант Кокорина. И по-настоящему интересно это будет только в том случае, если он посмотрит на себя в зеркало и скажет: «Боже мой, мне 28 лет. На что я разбазарил свой талант? Денег у меня уже на четыре задних прохода много лет страдающих недержанием людей». Только тогда это будет интересно, если Кокорин захочет показать миру, какой он футболист.

Есть ли у Кокорина яйца? Не в биологическом смысле. И не про стальные и не золотые яйца я это говорю.

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Все комментарии
Чингачгук
Чингачгук ответил Hoyar
сегодня в 14:27
У Уткина они на подбородке.)
Скорее на лбу.
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 14:25
Кокорина выпустили из тюрьмы, но его не простили.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 14:20
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 14:11
    Золотые яйца можно заложить
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 13:49
    Уткин решил попиариться на Кокоше. Но иногда ведь дело говорит...
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 13:41
    Да и в биологическом тоже.
    Hoyar
    Hoyar
    сегодня в 13:36
    У Уткина они на подбородке.)
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 13:32
    Чё то Вася раскочегарился.
    112910415
    112910415
    сегодня в 13:32
    агент у него неловкий ...
    Тень Аналитика
    Тень Аналитика
    сегодня в 13:31
    Хватит носиться с Кокориным или Смоловым.

    Для них футбол всегда был только способом заработать на Ламборджини.
    nubom
    nubom
    сегодня в 13:30
    Уткин сказал все правильно. Кокорину пора менять подход к жизни!
    Sergus
    Sergus
    сегодня в 13:30
    Есть ли мозги у Васи или он только для свиней пишет?
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 13:29
    Есть ли у Кокорина утиные яйца?...
    морозз
    морозз
    сегодня в 13:27
    Всё правильно сказал ...о золотом мальчике, плывущим по течению и не имевшим собственного мнения о своей дальнейшей судьбе! Так было и так будет всегда!
    за
    за
    сегодня в 13:26
      Коля Ретивый
      Коля Ретивый
      сегодня в 13:22
      Вася такую галиматью стал нести обожравшись.
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