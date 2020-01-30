Орещук - о Соболеве: «„Спартак“ здорово сработал, тихо»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал переход в «Спартак» нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева.
«Спартак» здорово сработал, тихо. Надо отдать должное менеджменту красно-белых. Я бы представил его в связке с Понсе.
Если сравнивать Соболева с Комличенко, то Александр больше «столба» играет, а Комличенко — «киллер». Соболев здорово начал, показал, что играет хладнокровно. Когда он забил 8-9 мячей, команды начали приставлять к нему футболистов персонально. Все понимали, что Соболев — это боевая единица, способная высасывать голы из пальца. Когда по нему стали играть персонально, у него перестало получаться. Такая команда, как «Спартак», я думаю, даст ему толчок.
Не то бы завязал карьеру!
А будет играть в лучшем клубе страны)!!
Не то бы завязал карьеру!
А будет играть в лучшем клубе страны)!!