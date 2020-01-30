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Орещук - о Соболеве: «„Спартак“ здорово сработал, тихо»

сегодня, 12:34

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал переход в «Спартак» нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева.

«Спартак» здорово сработал, тихо. Надо отдать должное менеджменту красно-белых. Я бы представил его в связке с Понсе. 

Если сравнивать Соболева с Комличенко, то Александр больше «столба» играет, а Комличенко — «киллер». Соболев здорово начал, показал, что играет хладнокровно. Когда он забил 8-9 мячей, команды начали приставлять к нему футболистов персонально. Все понимали, что Соболев — это боевая единица, способная высасывать голы из пальца. Когда по нему стали играть персонально, у него перестало получаться. Такая команда, как «Спартак», я думаю, даст ему толчок. 
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Azu-Killah37
Azu-Killah37
сегодня в 12:57
Соболеву надо Крылья поднимать, чтобы не вылетели, но тут вмешался админресурс Спартака - "Мы тоже вылетать не хотим, а ну быстро сюда" - так и сломали парню карьеру(
Василий 50
Василий 50
сегодня в 12:53
Это правда.
Никита Бычков
Никита Бычков
сегодня в 12:50
Зато в фнл вылетит громко
makkie
makkie
сегодня в 12:43
Пока все обсуждали Кокошку, Спартак быстренько оформил аренду Соболева.
ПОЛУФИНАЛИСТ ЛЧ
ПОЛУФИНАЛИСТ ЛЧ
сегодня в 12:42
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 12:38
    Заиграет ли – вот в чём вопрос!
    Zenit_84
    Zenit_84
    сегодня в 12:35
    Очень тихо
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