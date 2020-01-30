Баскаков: «Сегодняшний „Спартак“ не подходит Соболеву»

Главный тренер «Томи» прокомментировал переход нападающего «Крыльев Советов» в «Спартак». Ранее форвард выступал под руководством Баскакова.

Мы очень рады за парня, он через свой труд и характер сегодня достиг клуба «Спартак». Мы в Барнауле желаем ему только удачи и успехов. Думал ли я когда-нибудь, что он может дорасти до «Спартака»? Тренер всегда, когда берет игрока, то работает на развитие. У кого-то получается с этим, а у кого-то нет. Соболев настырный парень, у него нет проблем с мотивацией.

«Спартак» Тедеско его клуб? Сложно судить по каким критериям «Спартак» видит его у себя, но могу сказать, что сегодняшний «Спартак» не подходит ему. Какой футбол показывает «Спартак» Тедеско? Да, он может играть на быстрых атаках, но лучший баланс был бы у него не в «Спартаке». Я не тренер «Локомотива», ЦСКА или «Спартака», там люди работают и им виднее.

Справится ли он с давлением? Соболев по характеру парень крепкий, он стрессоустойчивый. У него в начале карьеры и у нас в Барнауле не все гладко было, поэтому я надеюсь, что у него получится. Соболев именно за счет характера пробился. В «Спартаке» все знают, что здесь большое давление от болельщиков и от результата. Хочу надеяться, что все получится у него. Отметил бы работу агента, он хорошо отработал. Сравнения с Павлюченко? Я думаю, что нет. Павлюченко был игроком более тонким и мастеровитым, но Сашка только в развитии, ему всего 22 года. Все может быть, он должен добавить.

Поздравил ли я его? Пока не успел, все в работе. Мы перед тренировкой сегодня обрадовались и обсудили это событие. Если пригласит на матч, то попробуем найти время и приехать на матч «Спартака».