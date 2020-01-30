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Иванов: «Если бы Кокорин согласился на условия, я бы принёс его на руках»

сегодня, 16:14

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию вокруг форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина.

Напомним, что недавно 28-летний футболист отказался переходить на правах аренды в «Сочи», после чего петербургский клуб перевел форварда во вторую команду.

Мы были бы не против взять Александра Кокорина, я уже это говорил, но нам не потянуть его контракт, очень тяжело. Если бы он согласился на наши условия, я бы принёс его на руках. Что касается переговоров, то мы их сейчас не ведём.

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Все комментарии
ArtemBzdn
ArtemBzdn ответил Palex
сегодня в 17:39
А не мелковато ли, для таких могущественных газпромовских боссов, одних футболистов крышевать, а других сливать?
Они постоянно этим занимаются. Могущественно пыхтят, а по мелочам гадят.
За адекватность
За адекватность ответил Jeck Denielse
сегодня в 17:32
Это понятно....Что в случае разрыва контракта Кокорин будет без нового клуба ровно 4 секунды..... Но для чего это Зениту ??? В чем репутационно-имиджевая фишка....??? Не отвернуться от парня в недоброе время...И не давать играть по истечению онного... Смысл ???
Приветствую! Я со своей колокольни. Насколько я понимаю из данной крутейшей мыльно оперы, "Зенит" отправлял его в "Сочи" в аренду. Кокорин условно послал, ну в благодарность, что клуб не отвернулся. И если его оставят, то как минимум репутационная фишка "Зенита" пострадает.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Тень Аналитика
сегодня в 17:30
Репутация теперь у гендира та еще....)))
Вечером : "Мы не отдаем ведущих игроков в аренду"
Утром : "Кокорин отправится в аренду в Сочи"
.....такое уж не исправляется....)))

А вообще из многого сказанного об этой ситуации за неделю мне ближе всех речь Рабинегра :
"Нефутбол управляет футболом и диктует решения о футболе. Пока это будет продолжаться (а оно будет), весь наш нефутбольный футбол будет оставаться в области ягодиц», – написал Рабинер в своем телеграм-канале.
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора
сегодня в 17:19
только Гончаренку не забирай
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил Jeck Denielse
сегодня в 17:12
Это понятно....Что в случае разрыва контракта Кокорин будет без нового клуба ровно 4 секунды..... Но для чего это Зениту ??? В чем репутационно-имиджевая фишка....??? Не отвернуться от парня в недоброе время...И не давать играть по истечению онного... Смысл ???
Смысл в аутисте Медведеве (и, как ты понимаешь, я говорю не про постоянно спящего любителя айфонов).

Только за осень этот приближающийся к абсолютному нулю человек успел:

1) Опозорить "Зенит" на весь мир скандалом с расистским баннером "Ландскроны" против Малкома (господи, ты директор клуба, можешь запретить хоть всем лидерам "Ландскроны" приходить, так мало того, что пропустили такой плакат, но еще и манифест против негров на сайте "Ландскроны" так и висел, после того, как BBC и другие мировые СМИ повесили на него ссылки)

2) Купить Сутормина за "50.000 рублей"

3) Одолжить или продать полсостава в "Сочи"

2, 3 - это ОГРОМНЫЕ ошибки. Это значит, если "Газпром" откажется спонсировать УЕФА, "Зенит" просто закопают за такой Фейр Плей.

И это не считать того, что это огромные имиджевые потери. Немногие люди в восторге от того, что у "Зенита" два фарм-клуба в ЧР.

4) Устроить скандал с Коко и еще и молчать при этом.

Он просто не понимает, насколько он пробивает дно (и для клуба в том числе).
viking88
viking88 ответил ArtemBzdn
сегодня в 17:05
Jeck Denielse. Спрашиваете в чем смысл? Саня - это конкуренция для Дзюбы, у которого покровитель Миллер. Они мощно его пиарят и лепят "клоуна" Руси. И № 1 был на Евро, если даже и проси..рать также будет. А Саша по скорости, по технике и по мастерству выше его. Вот и слили.
Мелко мыслишь...Очень мелко. Да не сдался Миллеру твой Дзюба, плевать он на него хотел! Для Кокорина продолжается показательная порка, это дело на слуху! Другим наука, так сказать!
Palex
Palex ответил ArtemBzdn
сегодня в 17:01
А не мелковато ли, для таких могущественных газпромовских боссов, одних футболистов крышевать, а других сливать?
mangoх12
mangoх12
сегодня в 16:57
надо соглашаться
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:41
Не останется Кокорин без футбола, а "Зенит2" для него слишком хило.
ArtemBzdn
ArtemBzdn
сегодня в 16:38
Jeck Denielse. Спрашиваете в чем смысл? Саня - это конкуренция для Дзюбы, у которого покровитель Миллер. Они мощно его пиарят и лепят "клоуна" Руси. И № 1 был на Евро, если даже и проси..рать также будет. А Саша по скорости, по технике и по мастерству выше его. Вот и слили.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:35
Его не загонишь в провинцию ,там погулять негде...
Гордецкий
Гордецкий
сегодня в 16:19
Кокорин не для Урала.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:18
Это понятно....Что в случае разрыва контракта Кокорин будет без нового клуба ровно 4 секунды.....
Но для чего это Зениту ???

В чем репутационно-имиджевая фишка....???
Не отвернуться от парня в недоброе время...И не давать играть по истечению онного...

Смысл ???
unoejk
unoejk
сегодня в 16:18
Всем добрый день. Сделали новый тест "Угадай команду": https://www.soccer.ru/guess-team
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