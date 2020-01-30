Иванов: «Если бы Кокорин согласился на условия, я бы принёс его на руках»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию вокруг форварда петербургского «Зенита» .

Напомним, что недавно 28-летний футболист отказался переходить на правах аренды в «Сочи», после чего петербургский клуб перевел форварда во вторую команду.

Мы были бы не против взять Александра Кокорина, я уже это говорил, но нам не потянуть его контракт, очень тяжело. Если бы он согласился на наши условия, я бы принёс его на руках. Что касается переговоров, то мы их сейчас не ведём.