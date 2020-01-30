Иванов: «Если бы Кокорин согласился на условия, я бы принёс его на руках»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию вокруг форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина.
Напомним, что недавно 28-летний футболист отказался переходить на правах аренды в «Сочи», после чего петербургский клуб перевел форварда во вторую команду.
Мы были бы не против взять Александра Кокорина, я уже это говорил, но нам не потянуть его контракт, очень тяжело. Если бы он согласился на наши условия, я бы принёс его на руках. Что касается переговоров, то мы их сейчас не ведём.
Вечером : "Мы не отдаем ведущих игроков в аренду"
Утром : "Кокорин отправится в аренду в Сочи"
.....такое уж не исправляется....)))
А вообще из многого сказанного об этой ситуации за неделю мне ближе всех речь Рабинегра :
"Нефутбол управляет футболом и диктует решения о футболе. Пока это будет продолжаться (а оно будет), весь наш нефутбольный футбол будет оставаться в области ягодиц», – написал Рабинер в своем телеграм-канале.
Вечером : "Мы не отдаем ведущих игроков в аренду"
Утром : "Кокорин отправится в аренду в Сочи"
.....такое уж не исправляется....)))
А вообще из многого сказанного об этой ситуации за неделю мне ближе всех речь Рабинегра :
"Нефутбол управляет футболом и диктует решения о футболе. Пока это будет продолжаться (а оно будет), весь наш нефутбольный футбол будет оставаться в области ягодиц», – написал Рабинер в своем телеграм-канале.
Только за осень этот приближающийся к абсолютному нулю человек успел:
1) Опозорить "Зенит" на весь мир скандалом с расистским баннером "Ландскроны" против Малкома (господи, ты директор клуба, можешь запретить хоть всем лидерам "Ландскроны" приходить, так мало того, что пропустили такой плакат, но еще и манифест против негров на сайте "Ландскроны" так и висел, после того, как BBC и другие мировые СМИ повесили на него ссылки)
2) Купить Сутормина за "50.000 рублей"
3) Одолжить или продать полсостава в "Сочи"
2, 3 - это ОГРОМНЫЕ ошибки. Это значит, если "Газпром" откажется спонсировать УЕФА, "Зенит" просто закопают за такой Фейр Плей.
И это не считать того, что это огромные имиджевые потери. Немногие люди в восторге от того, что у "Зенита" два фарм-клуба в ЧР.
4) Устроить скандал с Коко и еще и молчать при этом.
Он просто не понимает, насколько он пробивает дно (и для клуба в том числе).
Только за осень этот приближающийся к абсолютному нулю человек успел:
1) Опозорить "Зенит" на весь мир скандалом с расистским баннером "Ландскроны" против Малкома (господи, ты директор клуба, можешь запретить хоть всем лидерам "Ландскроны" приходить, так мало того, что пропустили такой плакат, но еще и манифест против негров на сайте "Ландскроны" так и висел, после того, как BBC и другие мировые СМИ повесили на него ссылки)
2) Купить Сутормина за "50.000 рублей"
3) Одолжить или продать полсостава в "Сочи"
2, 3 - это ОГРОМНЫЕ ошибки. Это значит, если "Газпром" откажется спонсировать УЕФА, "Зенит" просто закопают за такой Фейр Плей.
И это не считать того, что это огромные имиджевые потери. Немногие люди в восторге от того, что у "Зенита" два фарм-клуба в ЧР.
4) Устроить скандал с Коко и еще и молчать при этом.
Он просто не понимает, насколько он пробивает дно (и для клуба в том числе).
Но для чего это Зениту ???
В чем репутационно-имиджевая фишка....???
Не отвернуться от парня в недоброе время...И не давать играть по истечению онного...
Смысл ???
Но для чего это Зениту ???
В чем репутационно-имиджевая фишка....???
Не отвернуться от парня в недоброе время...И не давать играть по истечению онного...
Смысл ???