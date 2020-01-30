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Онопко: «У Смолова всё получится в „Сельте“, если будет работать на 200%»

сегодня, 22:05

Бывший защитник сборной России Виктор Онопко прокомментировал переход нападающего «Локомотива» Федора Смолова в «Сельту»:

Смолов — хороший футболист, он может себя попробовать за границей, тем более в одном из самых сильных чемпионатов в Европе. У «Сельты» и победы есть, и история, там играли наши прославленные футболисты Карпин и Мостовой. Там хорошо помнят русских футболистов. Смолов сам по себе хороший футболист, он смог заинтересовать «Сельту». 

Федор сможет заиграть, всё от него будет зависеть, как быстро он адаптируется к команде. Языковой барьер важен — это общение. Чемпионат Испании отличается от нашего, но Смолов имеет запас, фундамент. Если он придёт в «Сельту» и будет работать с первого дня, доказывая тренеру, партнёрам, будет работать на двести процентов, то у него всё получится. 

Не поздно ли? В 29 лет, думаю, нет. Сейчас приглашают футболистов даже в более старшем возрасте в лучшие клубы планеты. Нормальный возраст. Всё будет зависеть от Федора.

Ранее своим мнением поделился экс-игрок национальной команды Дмитрий Попов

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Все комментарии
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
сегодня в 22:08
200% работать это не реально для Смолова. Хотя бы сотку осилил.
SHEARER ALAN
SHEARER ALAN
сегодня в 22:07
Ждём Карпина или Мостового про все 300%
Alprish
Alprish
сегодня в 22:07
А он умеет так?
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